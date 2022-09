Gregg Popovich compare ses Spurs à un « nouveau né »

Gregg Popovich est toujours là pour glisser quelques bons mots à l’occasion du « Media Day » qui marque le premier jour d’une nouvelle saison. Cette édition 2022 n’a pas dérogé à la règle, le coach de 73 ans s’étant présenté face à la presse dans une forme olympique.

Le coach emblématique a notamment ironisé sur les chances quasi nulles des Spurs de remporter le titre en 2023.

« Je ne devrais probablement pas dire ça, mais je vais le dire quand même : personne ici ne devrait aller à Las Vegas avec l’idée de parier sur nous pour gagner ce championnat. Je sais bien que certains diront : « Mon Dieu, quel rabat-joie ! Il y a une chance, et s’ils travaillent vraiment dur ? » Ça n’arrivera probablement pas. Mais ce n’est pas la question. Et très honnêtement, je m’en fiche complètement. Vous savez tous ce qui m’intéresse ».

Des opportunités à saisir

Avec le transfert de son meilleur joueur, Dejounte Murray, et la blessure à l’épaule de Keldon Johnson qui va perturber sa préparation, Gregg Popovich sait qu’il ne pourra pas faire des miracles. Mais l’essentiel est ailleurs. Ce n’est pas le classement sur lequel il portera son regard en premier, mais bien sur la progression de son équipe, comme il l’a plutôt bien fait l’an dernier dans une situation similaire.

« (Le but est de) développer ce groupe et de donner la meilleure opportunité possible à ses joueurs de faire de longues carrières en NBA et d’en profiter un maximum. Celui qui viendra après moi aura l’opportunité de les amener au niveau supérieur », a-t-il ajouté, évoquant donc sa succession.

Il y aura des places à prendre, des statuts et des rôles à défendre, et peut-être un joueur qui émergera du collectif comme l’a notamment fait Dejounte Murray la saison passée. Tout est ouvert, et tout le monde aura sa chance.

« Il y aura des gars qui auront des minutes beaucoup plus rapidement qu’ils ne s’y attendaient. C’est aussi amusant de les jeter dans le bain et de voir qui survit, qui a besoin de quoi, qui a besoin de plus de confiance, d’un coup de pied au derrière », a-t-il poursuivi.

La classe biberon

A l’heure de la reprise, c’est tout un processus qui débute. Gregg Popovich le compare aux premiers pas d’un nouveau né, alors que les Spurs feront encore partie des équipes les plus jeunes de la ligue (24.3 ans de moyenne).

« À ce stade, le travail consiste vraiment à les faire démarrer comme il faut, comme un nouveau né, à lui donner tous les nutriments dont il a besoin pour se développer correctement et dans le meilleur environnement. C’est notre objectif. Tout le reste se fera tout seul. Tout succès que nous aurons viendra de là ».

Le discours a en tout cas de quoi être motivant pour les joueurs, qui ne se privent pas pour leur part de rêver d’une qualification en playoffs, les Spurs ayant déjoué tous les pronostics en échouant en « play-in » la saison dernière.

Alors pourquoi ne pas retenter le coup ?

« Nous voulons faire les playoffs, et je pense que ça fait consensus parmi beaucoup de gars ici. Nous allons prendre du plaisir à le faire. C’est toujours sympa de prouver aux gens qu’ils ont tort », a glissé Josh Primo.