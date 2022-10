Nassir Little encore en quête de rythme

À l’entame du « training camp » des Blazers à la fin du mois de septembre, Nassir Little se disait prêt à « accepter les résultats » quand il évoquait la compétition en interne pour le poste d’ailier titulaire.

Quelques jours après, le verdict attendu tombait : c’est Josh Hart qui était choisi par Chauncey Billups pour débuter dans le cinq majeur, sur le poste 3.

« Attendu », pour deux raisons. La première étant le momentum de Josh Hart, auteur d’une très bonne deuxième partie de saison 2021/22 dans l’Oregon, et donc assez logiquement favori à l’entame du camp. La seconde étant la condition physique pas idéale de Nassir Little, opéré à deux reprises au cours des huit derniers mois.

Pour rappel, l’ancien de North Carolina a été obligé de mettre un terme prématuré à sa saison 2021/22 en janvier, à cause d’une déchirure du labrum de son épaule gauche qui nécessitait une opération. Puis, il est ensuite passé sur le billard une seconde fois, en mai, cette fois pour réparer une déchirure abdominale.

En somme, pendant que Josh Hart montait en puissance, Nassir Little était lui écarté des terrains et perdait tout le momentum positif accumulé auparavant (13.1 points, 5.7 rebonds, 40.3% derrière l’arc en janvier).

Un retard à rattraper, mais pas dans la précipitation

Sans surprise, l’ailier de 22 ans, qui n’a pu prendre part aux exercices de cinq-contre-cinq que quelques jours seulement avant le premier match de présaison des Blazers, ressentait donc encore au camp les effets d’une si longue absence.

« Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme, pour être à nouveau détendu et confortable sur le terrain. C’est mon objectif principal, à titre personnel, après deux opérations. » concédait-il.

Rouillé, Nassir Little a logiquement signé des débuts chaotiques en présaison, avec 8 points à 2/10 aux tirs en cumulé contre les Clippers et le Jazz. Avant de redresser la barre contre le modeste Maccabi Ra’Anana, avec une sortie à 11 points à 5/7 aux tirs, puis contre les Warriors la nuit dernière, avec 9 points, 3 rebonds et 3 passes.

« J’avais simplement simplement de voir un ou deux tirs tomber dedans. Donc j’espère que je vais continuer sur cette lancée, match après match. […] Je ne cherche pas à monter en puissance d’un coup, car ce ne sera pas viable sur le long terme. Je veux retrouver progressivement mes sensations. » a-t-il ainsi conclu.