Josh Hart dernier titulaire des Blazers

Au début du training camp, le cinq majeur des Blazers pour la saison à venir était connu à 80%. Seule une place restait dans le flou, celle d’ailier. Chauncey Billups avait alors une idée en tête, mais sans réponse définitive.

« Ça va se jouer au camp d’entrainement », annonçait-il fin septembre. « Mais ça dépend de l’angle choisi. À ce poste, il ne s’agit pas forcément de choisir le meilleur joueur ou le plus talentueux. Mais plutôt celui qui apporte la meilleure complémentarité avec le reste du cinq. Car il faut aussi s’assurer d’avoir un banc solide. »

D’après les informations de The Oregonian, le coach de Portland a fait son choix entre Josh Hart, Justise Winslow et Nassir Little. Ce sera le premier qui commencera les matches.

C’est une récompense pour l’ancien des Pelicans, conservé cet été et qui avait séduit la saison passée lors de son arrivée dans l’Oregon avec 19.9 points (50% de réussite au shoot), 5.4 rebonds et 4.3 passes de moyenne. Le GM Joe Cronin avait même déclaré en mars qu’il voulait des « Josh Hart à tous les postes ».

Celui qui a commencé sa carrière aux Lakers accompagnera donc Damian Lillard, Anfernee Simons, Jerami Grant et Jusuf Nurkic dans le cinq majeur des Blazers à partir de la semaine prochaine.