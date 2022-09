Qui sera titulaire à l’aile aux Blazers ?

La saison passée, les Blazers avaient débuté l’exercice avec Norman Powell comme ailier titulaire, pour finalement terminer avec Josh Hart. Qu’en sera-t-il cette saison ? Qui de Josh Hart, Justise Winslow ou Nassir Little héritera du poste 3 dans le cinq majeur des Blazers ?

À ces questions, Chauncey Billups a une réponse simple : seule la vérité du camp d’entrainement en décidera.

« Ça va se jouer au camp d’entrainement » a ainsi répondu le coach de Portland, interrogé à ce sujet durant le Media Day des Blazers. « Mais ça dépend de l’angle choisi. À ce poste, il ne s’agit pas forcément de choisir le meilleur joueur, ou le plus talentueux. Mais plutôt celui qui apporte la meilleure complémentarité avec le reste du cinq. Car il faut aussi s’assurer d’avoir un banc solide. »

Du côté des trois concernés, c’est bien simple : ils veulent tous débuter les rencontres, sans surprise.

« Si quelqu’un vous dit qu’il n’est pas intéressé à l’idée de démarrer les matches, il se moque de vous ou il vous ment » assurait Josh Hart. « En tant que compétiteur, on veut tous débuter, même si on comprend aussi qu’on appartient à un projet qui dépasse notre personne. »

Premier arrivé, premier servi

Nassir Little, qui va entamer sa quatrième saison dans l’Oregon, se dit lui prêt à « accepter les résultats » du camp d’entrainement, durant lequel il compte se montrer. « Je suis enthousiaste par rapport à cette opportunité [de potentiellement débuter]. Durant mes trois premières années, j’ai progressé de manière constante. D’être maintenant dans la discussion pour le poste d’ailier titulaire, c’est génial, c’est tout ce que je pouvais souhaiter. »

Enfin, il y a Justise Winslow. Sur le papier, l’ancien Dukie est certainement le moins « favori » des trois ailiers car ses limites à 3-points semblent plus difficiles à régler, mais il peut plaider sa cause par son profil défensif, qui peut être précieux, et sa capacité à soulager Damian Lillard dans la gestion du jeu.

« Au fond de lui, il sait que j’aurais pu jouer des coudes dans son équipe à l’époque des ‘Bad Boys’ ! » s’amusait-il. « Mais je pense que j’ai cette mentalité [que son coach recherche]. Je pense que quand il observe l’intensité avec laquelle je joue, ainsi que mon cran et ma dureté, il se rappelle de la mentalité avec laquelle les équipes de Detroit jouaient, quand il y était. »

Le mot de la fin pour le GM Joe Cronin, qui insiste sur le fait que la compétition en interne va dicter les choix du coach. « C’est la mentalité ‘premier arrivé, premier servi’. Ils viennent à l’entrainement, ils se donnent à fond et méritent leurs minutes. Car du point de vue de Chauncey, il y a plusieurs gars capables d’hériter du poste« .