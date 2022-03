Les Blazers veulent plus de Josh Hart dans leur groupe

Avec le départ de C.J. McCollum et l’incertitude autour de Jusuf Nurkic, qui sera libre cet été, les Blazers doivent se reconstruire pour l’avenir. Et quand il imagine le futur visage de Portland, le GM Joe Cronin a un profil type pour entourer Damian Lillard.

C’est celui de Josh Hart, que Chauncey Billups avait accueilli avec engouement. L’arrière n’a pas déçu et il est très bon depuis son arrivée dans l’Oregon, avec 19 points, 5.4 rebonds et 4.2 passes de moyenne.

« Il faut les garder les joueurs comme ça », explique le dirigeant des Blazers à The Athletic. « Il incarne ce qu’on essaie de construire ici. Le talent, les qualités, l’esprit de compétition, l’envie de défendre. Il sait rendre les autres meilleurs et mettre des shoots. On l’avait ciblé et c’est le type de joueur qu’on veut avoir. On veut des Josh Hart à plusieurs positions. »

Il en a déjà un à l’arrière avec Josh Hart donc, mais aussi un autre dans les ailes, avec Justise Winslow. L’ancien du Heat, des Grizzlies ou encore des Clippers a lui aussi réalisé de bons débuts avec sa nouvelle équipe, en compilant 12.3 points et 6.6 rebonds par match.

« On veut des Justise Winslow également », poursuit Joe Cronin. « Notre objectif, c’est de trouver des joueurs comme eux. Certains sont des grands noms, d’autres ne le sont pas. Mais s’ils collent avec notre style, notre mentalité, on est partant. »

Encore faudra-t-il en dénicher plusieurs durant l’intersaison, ce qui est loin d’être certain…

« Ces joueurs-là ne sont pas faciles à trouver », conclut le GM des Blazers. « Les Josh Hart ou Justise Winslows ne sont pas faciles à atteindre. C’est pourquoi on essaie d’avoir le plus d’outils et de munitions avec nous afin d’être capable d’aller les chercher. »