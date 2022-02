Justise Winslow, le joueur symbole du renouveau de Portland

Cela fait déjà sept ans que Justise Winslow est en NBA, et les blessures l’ont clairement empêché d’exploiter son potentiel d’ailier à tout faire, capable de mener le jeu, mais aussi de défendre sur un pivot selon les besoins de son coach. Malheureusement pour lui, depuis six mois, sa carrière a pris un tournant compliqué. D’abord, les Grizzlies avaient décidé au moment de la « free agency » de faire une croix sur sa dernière année de contrat.

Résultat : Justise Winslow s’est retrouvé « free agent » et il a galéré pour trouver une franchise, avant d’accepter un contrat de huit millions de dollars sur deux ans aux Clippers. Mais là-bas, la concurrence est rude, et il évolue à un poste où Tyronn Lue a déjà ses préférences avec Paul George et Nicolas Batum. Justise Winslow se retrouve donc repoussé au bout du banc, avant finalement d’être envoyé aux Blazers en compagnie d’Eric Bledsoe, en échange de Norman Powell et Robert Covington.

Arrivé dans une franchise en pleine reconstruction et proche de la crise, il revit, et son équipe reste sur quatre victoires d’affilée. La dernière en date, cette nuit, avait un goût tout particulier pour lui puisque les Blazers ont dominé les Grizzlies d’un très grand Ja Morant (44 points). À Memphis !

« J’avais une « team option », et les Grizzlies ont décidé de ne pas l’activer » rappelle l’ancien ailier du Heat. « Il n’y a aucune rancune de mon côté, mais ça ne s’oublie pas. Il n’y a que des gens biens là-bas, et c’était un choix lié au business. C’est un business et j’en ai conscience. Mais je ne n’oublierai jamais le fait qu’ils ne m’avaient pas prolongé. J’aurais toujours un ressentiment vis-à-vis de ça. »

Pas de rancune mais, cette nuit, Justise Winslow a signé son meilleur match de la saison avec 16 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 interception. Pas de rancune, mais il a rejoint les vestiaires en hurlant : « Vous ne vouliez pas de moi ici ! »

« J’ai juste essayé d’être agressif et de mettre mes tirs » se défend-il. « J’ai pris les tirs ouverts, je suis allé dans la raquette, j’ai créé pour les autres. J’attendais ce match. Je voulais apporter l’énergie, je voulais gagner ce match pour des raisons personnelles. Je pense avoir donné le ton en début de match, et ensuite nous nous sommes tous soutenus, et différents gars ont pris le relais à différents moments. »

Memphis ne voulait pas de lui, mais c’est finalement un mal pour un bien puisqu’il estime qu’il a trouvé « une maison » à Portland. Il se sent comme chez lui dans cet effectif bricolé en dix jours.

« Je pense que nous construisons quelque chose de vraiment bien, en nous nourrissant de l’énergie des autres et en jouant vraiment de manière collective en ce moment » poursuit Justise Winslow. « Je pense qu’on s’est mis dans une bonne situation avant la coupure. Je viens d’être échangé ici, j’y suis très heureux. Dieu nous réserve de belles choses… J’ai trouvé un chez moi, et je ne veux aller nulle part ailleurs. Il me reste une année de contrat, et j’ai l’impression que tout le monde ici est un peu nouveau. Il y a des gens dans la franchise qui sont là depuis longtemps mais le staff et beaucoup de joueurs viennent d’arriver… Je pense que c’est un bon moment pour moi dans ma vie et aussi dans ma carrière de basketteur. »

Parmi ces nouveaux, il y a Chauncey Billups, arrivé l’été dernier. Il a décidé de titulariser Justise Winslow à l’aile, et de lui confier des tâches ingrates, comme de défendre sur LeBron James il y a une semaine ou sur Ja Morant cette nuit. C’est un « couteau-suisse », et Erik Spoelstra l’utilisait d’ailleurs comme tel à Miami.

« Je suis tellement fier de Justise » conclut con coach. « Quand j’ai parlé avec lui à son arrivée ici, il avait vraiment besoin d’une opportunité de prouver qu’il avait sa place. Il a été échangé, blessé et je lui ai dit : ‘Tu es sur le point de jouer pour un entraîneur qui apprécie ton style de jeu’. C’est plaisant de le coacher. Cette nuit, Ja (Morant) a commencé à prendre feu et Justise a été le premier à dire : ‘Laissez-moi défendre sur lui. Laissez-moi essayer’. Il a défendu sur lui tout le reste du match, et c’est ce qu’on veut. J’ai dit à Justise qu’aujourd’hui plus que jamais, des gars comme lui, il n’y en a qu’une poignée dans chaque bonne équipe où ils évoluent comme des couteaux-suisses. Mettez-le sur le terrain, il crée, il est malin, il est très intelligent et il est costaud. »

À 25 ans seulement, Justise Winslow se retrouve donc dans l’équipe idéale pour relancer sa carrière, et son duo avec Josh Hart pourrait donner quelques maux de tête aux meilleurs extérieurs de la NBA.