Donte DiVincenzo retrouve l’ADN de la gagne à Golden State

En difficulté à Milwaukee après une blessure, envoyé aux Kings où il n’avait pas l’intention de s’attarder, Donte DiVincenzo a bien l’intention de vite rebondir au plus vite.

Comme d’habitude, il a d’ailleurs attaqué son premier jour de « training camp » des Warriors avec un grand sourire. « Je m’amuse beaucoup à venir travailler ici tous les jours », a-t-il ainsi déclaré à la presse.

Pour Steve Kerr, c’est à peu près la même chose. Donte DiVincenzo va devoir se battre pour sortir du banc et gagner des minutes qui vaudront cher au milieu du trio Curry-Thompson-Poole. Comment ?

« En faisant exactement ce que nous avons vu de lui depuis le début de sa carrière », a-t-il répliqué. « Avec un bon tir, un bon tir à 3-points, de la création, un genre de deuxième porteur du ballon à la création sur le « pick-and-roll », avec de la défense… C’est un gars vraiment dur, qui n’a pas peur de se jeter dans la bataille défensivement, de provoquer un passage force, de protéger le rebond. Il a juste besoin d’être lui-même. Il y a une raison pour laquelle nous l’avons signé. Nous l’aimons vraiment en tant que joueur, et nous pensons qu’il colle parfaitement ».

Double champion NCAA, champion NBA…

Tout simplement ! Pour expliquer sa grande confiance dans la capacité de Donte DiVincenzo à réussir à Golden State, Steve Kerr a avancé deux autres arguments, à commencer par son cursus de formation, du côté de Villanova, où Jay Wright était connu pour former des prospects prêts au combat et à l’intensité NBA.

« Les gars de Villanova sont généralement très avancés. Jay Wright a fait un travail incroyable avec ce programme au fil des années. La plupart des gars ont passé au moins deux ans à l’université, donc la partie développement a déjà eu lieu. C’est l’avantage. Et puis, bien sûr, il a participé à un titre avec Milwaukee. Il a vu et participé à ces joutes du plus haut niveau, donc c’est enthousiasmant de l’avoir dans notre équipe ».

Comme à Villanova, où il a été champion NCAA en 2016 et 2018 (MOP du Final Four en 2018 également) et ensuite à Milwaukee, où il a été champion NBA en 2021, Donte DiVincenzo a trouvé une ambiance de travail « très similaire » à Golden State, une franchise avec la gagne dans son ADN.

« La façon que tout le monde a de se responsabiliser. Tout le monde est à l’heure, fait son travail chaque jour, en bossant dur, en étant concentré, mais en prenant du plaisir à le faire. Il n’y a pas de distraction, tout le monde est concentré, du haut en bas de la pyramide, que ce soit le staff médical, les coaches, les joueurs. C’est quelque chose que j’aime beaucoup », a ajouté Donte DiVincenzo, qui aborde sa prochaine mission avec détermination.