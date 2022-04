NCAA | Jay Wright prend sa retraite !

Que de rebondissements sur les bancs de la NCAA ces derniers mois. Après Roy Williams en avril 2021 et Mike Krzyzewski le mois dernier, c’est un autre coach iconique du circuit universitaire qui s’en va : l’immense Jay Wright, coach de Villanova depuis 21 ans, a ainsi annoncé prendre sa retraite !

À 60 ans, Jay Wright souhaiterait passer davantage de temps avec ses proches à l’avenir, et serait donc totalement en paix avec ce choix. D’abord assistant pendant dix ans, de 1984 à 1994, puis coach à Hofstra de 1994 à 2001, il est arrivé à Villanova il y a 21 ans et y a construit un véritable empire de la gagne : son palmarès à la tête des Wildcats se compose de 642 victoires, deux titres nationaux (2016 et 2018), quatre « Final Four », deux titres de coach de l’année et cinq tournois de conférence Big East remportés. On ajoutera aussi son expérience internationale puisqu’il faisait partie du staff de Gregg Popovich au sein de Team USA.

Intronisé au Hall Of Fame l’an dernier, il est largement considéré comme le meilleur coach universitaire de la décennie écoulée, et un des meilleurs tacticiens de sa génération, mais aussi l’un des meilleurs formateurs (Lowry, Hart, Bridges, Brunson…). Sous sa houlette, Villanova est devenu une place forte dans le paysage du basket universitaire. Adepte d’un jeu d’attaque moderne et collectif, Jay Wright a fait du programme de la banlieue de Philadelphie une usine à beau jeu, une référence reconnue même chez les pros.

Jamais intéressé par un poste en NBA, malgré de nombreux appels du pied, il quitte pour de bon les bancs universitaires après un tout dernier « Final Four », perdu le mois dernier face au futur champion, Kansas.