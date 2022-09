La NBA va être plus sévère avec les agitateurs de bancs

Theo Pinson n’a qu’à bien se tenir. La saison prochaine, la ligue sera plus attentive et plus sévère avec les célébrations du banc. Célébrations, parfois un peu trop enthousiastes, qui avaient tout de même coûté 175 000 dollars d’amende aux Mavs en raison des débordements de Theo Pinson et des autres remplaçants texans.

« Cela va un peu évoluer. Nous voulons que les joueurs sur le banc puissent réagir spontanément lorsque le jeu s’emballe. Mais il est important qu’ils ne restent pas debout pendant tout le match, parce que vous rencontrez des problèmes d’intégrité du jeu, de possibilité de blessure pour les acteurs sur le parquet, et nous voulons éliminer tout cela », justifie Monty McCutchen, vice-président de la ligue chargé de superviser les arbitres et leur formation.

Ce sujet a été évoqué cette semaine au cours des réunions de présaison du corps arbitral. Il n’a pas été le seul car d’autres règles vont évoluer la saison prochaine. La plus emblématique sera sans doute l’élimination des fameuses « take fouls », ces fautes antisportives qui cassaient les contre-attaques. Elles seront désormais automatiquement sanctionnées d’un lancer-franc ET d’une possession rendue à l’équipe adverse.

Une lumière bleue pour annoncer les rectifications

Monty McCutchen considère que cette nouvelle sanction va mettre en avant les qualités défensives des joueurs. « Nous ne voulons pas décourager (cet aspect). En fait, nous pensons que cette règle va l’encourager parce que maintenant nous demandons de faire un geste légitime sur le ballon. De ce point de vue, nous pensons qu’un basket plus excitant est à l’horizon et que ces occasions de marquer des points en transition – tant sur le plan défensif qu’offensif – peuvent être des moments forts. Nous avons perdu un peu de cela et nous pensons que cette règle va réinjecter cette dimension dans notre jeu. »

La ligue a également fait évoluer un autre aspect de son règlement. Désormais, NBA Replay Center effectue un changement de score en cours de jeu – par exemple pour déterminer si un tir à 3-points l’était réellement – une lumière bleue clignotera à la table de marque, indiquant qu’une décision est sur le point d’être annoncée. Et la mise à jour du score sera faite.

Cela devrait éviter des incidents comme celui du Game 7 entre le Heat et les Celtics, durant lequel un panier primé de Max Strus avait été accordé avant d’être annulé quelques minutes plus tard, perturbant le momentum des locaux.

« La nouvelle interprétation va nous permettre d’accélérer le processus de manière exponentielle, afin que chacun dispose des meilleures informations, le plus près possible du temps réel », promet le dirigeant de la ligue.