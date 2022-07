La NBA va être plus sévère avec les célébrations sur le banc

On savait que la NBA avait décidé d’éliminer les fautes intentionnelles qui coupent les contre-attaques, mais ce ne sera pas le seul changement notable de la saison prochaine en matière d’arbitrage. Selon Yahoo! Sports, la ligue a choisi de s’attaquer aux célébrations sur le banc. Pendant les playoffs, les Mavericks ont cumulé 175 000 dollars d’amende en raison des débordements d’enthousiasme de leurs remplaçants.

La NBA souhaite être plus sévère, et comme il y a quelques années, elle envisage de sanctionner plus durement les joueurs qui se lèvent du banc, et qui masquent du même coup les spectateurs. C’est un règlement qui existe déjà, mais qui n’était quasiment jamais appliqué. C’est le comité directeur de la ligue, notamment composé des 30 propriétaires, qui doit entériner ce changement.

Concernant les « fautes intentionnelles » ou « take foul », elles devraient être sanctionnées d’un lancer-franc, en plus de la possession.