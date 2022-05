La NBA va bien sanctionner les fautes intentionnelles qui cassent les contre-attaques

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. En novembre, puis encore en avril, on apprenait que la NBA réfléchissait à une manière de sanctionner les fautes intentionnelles qui cassent les contre-attaques.

Ces fameuses « take foul » se multiplient depuis quelques saisons. Et à la différence d’une « clear path foul », où l’équipe est sanctionnée (deux lancers-francs puis la possession derrière) puisque le joueur qui commet la faute est le dernier défenseur, elles n’entraînent aucune sanction particulière.

C’était donc un bon calcul pour les défenses, mais un mauvais pour la fluidité et le spectacle. On parle au passé car d’après The Athletic, la ligue va bien durcir le ton face à ces fautes.

Le « Board of Governors », soit l’ensemble des propriétaires, va en effet voter une nouvelle règle, en juillet, qui donnera désormais un lancer-franc et la possession à l’équipe qui aura subi une « take foul ».

C’est la même règle qui est appliquée actuellement en G-League et elle devrait logiquement diminuer l’utilisation des « take foul » par les défenses.