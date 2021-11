La NBA veut s’attaquer aux fautes intentionnelles qui coupent les contre-attaques

Les nouvelles règles qui permettent aux défenseurs d’être plus physiques avec les attaquants font le bonheur de Draymond Green depuis le début de saison. L’intérieur des Warriors retrouve du plaisir devant son écran, quand il regarde les matches, car le spectacle est plus fluide, moins haché par les coups de sifflet.

Il reste néanmoins un domaine où les arbitres doivent siffler, ce sont les « take fouls », ces fautes intentionnelles qui coupent une contre-attaque. Ces fautes coupent le jeu rapide, et privent donc les spectateurs de potentielles actions spectaculaires, et elles seraient de plus en plus nombreuses.

Plusieurs médias américains, ESPN et The Athletic notamment, ont confirmé que le comité chargé des règles a ainsi évoqué le sujet ce mardi et réfléchit à un possible changement de règle pour, à l’avenir, les punir plus sévèrement.

Le but est ainsi de les éliminer à terme du jeu en les sanctionnant sans doute comme les « clear path foul », qui sont les fautes commises pour couper les contre-attaques par le dernier défenseur, à savoir par deux lancers-francs ET la possession du ballon. Les « take fouls » sont elles commises par des joueurs qui ont des coéquipiers derrière eux.

Pour autant, si la commission trouve une solution, il y a de grandes chances qu’elle ne soit appliquée que la saison prochaine car il faut aussi l’accord des propriétaires pour la mettre en place.