Draymond Green apprécie de revoir une NBA plus physique

Si James Harden s’estime visé par les changements de règle concernant les attaquants, et pourrait s’en plaindre, Draymond Green, lui, est ravi de voir cette tendance d’une NBA plus physique s’installer en ce début de saison.

D’après l’intérieur des Warriors, ce nouveau comportement chez les officiels rend les matches plus intéressants.

« Je peux dire que c’est bien plus agréable de regarder des matches sans ces coups de sifflets de merde », juge-t-il à ESPN, après la victoire face au Thunder. « Désolé, je ne suis pas censé jurer, c’est ça ? Sans ces mauvais coups de sifflet alors. Les gars trichaient, attrapaient les défenseurs pour obtenir des fautes. J’avais un peu arrêté de regarder la NBA à cause du flopping et de ça, donc cette année, je prends du plaisir à voir les matches. Il faut le dire : c’est fantastique. »

Il faut dire aussi que Green, en grand défenseur qu’il est, se sent directement concerné. Des arbitres qui sifflent moins, c’est davantage de latitude pour lui, afin de bloquer son adversaire.

« Avec un gars comme James Harden qui est tellement malin, si dès qu’on le touche, on est sanctionné, ça devient impossible de défendre », regrette-t-il. « Et beaucoup ont suivi Harden dans ce mouvement. Donc maintenant, on ressent la différence, à 100 %. Les joueurs n’essaient plus d’obtenir des fautes. On était arrivé à un point où le but, c’était d’obtenir le plus de fautes. Personne ne veut voir ça et personne ne veut jouer dans ces conditions. »

Pour appuyer son argumentation, le triple champion a pris en exemple un match de samedi soir, le duel entre les Wizards et les Celtics, ainsi que la seule défaite de Golden State cette saison.

« Le rythme des matches est meilleur et on voit du meilleur basket. On ne voit plus des 147-139. Regardez Washington – Boston : double prolongation et le score est de 104-102 ou quelque chose dans le genre (115-112 pour les Wizards précisément). La dernière fois (contre Memphis), on a été jusqu’en prolongation et le score final, c’était 101-104. Et il y avait de l’excellent basket. Donc bravo à la NBA pour ça. C’est génial. »