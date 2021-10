James Harden très pénalisé par les nouvelles règles d’arbitrage ?

Un seul lancer-franc obtenu dimanche soir face aux Hornets, quatre lancers trois jours plus tôt… Habitué à squatter la ligne de réparation depuis des années, le barbu des Nets connaît une entame de saison discrète en la matière.

En faisant ce constat, difficile de ne pas penser aux nouvelles règles instaurées cette saison, visant les attaquants « provocateurs », auxquelles les grands noms de la ligue doivent s’adapter.

Interrogé, après la rencontre face aux Hornets, sur son sentiment d’être le « joueur symbole » associé à ces nouvelles directives, comme son coach Steve Nash le pense, le gaucher répond par l’affirmative. « Cela reste du basket au final. Peu importe l’importance qu’on lui accorde, une faute est une faute. C’est assez simple », relativise-t-il pour autant. « J’ai l’impression qu’on met trop l’accent sur les règles ou sur certains joueurs. »

« Je ne suis pas du genre à m’en plaindre », poursuit l’ex Rocket, qui n’a obtenu que 9 lancers sur ses trois premiers matches. « Je demande simplement à chaque arbitre de siffler s’ils voient une faute. J’ai parfois l’impression qu’au démarrage d’un match, c’est déjà prédéterminé. Mais je leur demande simplement de siffler ce qu’ils voient. »

Trois à quatre fois moins de lancers obtenus

Il peut aussi arriver que le barbu voit une faute là où il n’y en a pas. L’intéressé en a par exemple fait l’expérience en présaison sur une action face aux Sixers, en tentant d’obtenir le coup de sifflet sur un tir à 3-points.

Le genre de geste qui a été récompensé pendant des années, du temps où il évoluait dans le Texas. On rappelle qu’à partir de 2014, il était le joueur qui a obtenu le plus de lancers-francs… pendant six années de suite. Il shootait alors entre 10 et 11 lancers chaque soir. « Une faute est une faute, peu importe le championnat », assure encore James Harden, dont le volume des tirs a logiquement baissé en raison de son association avec Kevin Durant.

Son ton contraste avec celui de son coach, qui parle d’un traitement « injuste ». « Certains contacts pourraient être sifflés, les arbitres en sont conscients » considère Steve Nash. « Il est le joueur symbole lié à ces nouvelles mesures. Je comprends qu’il y ait une limite, mais dans certains cas, ce sont toujours des fautes. Il doit juste s’y tenir. Il doit continuer à aller vers le panier et jouer son jeu parce qu’une grande partie du temps, il y a faute. »