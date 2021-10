Les jeunes Hornets surprennent les Nets

– LaMelo Ball, la force tranquille. Facile dans son jeu, le plus jeune de la fratrie Ball n’a peur de rien, ni de personne. Parfait dans l’organisation, sérieux en attaque avec sa panoplie près du cercle qui doit rendre jaloux plus d’un joueur, le Rookie de l’année 2021 (18 points, 6 rebonds, 5 passes) est la plaque tournante de son équipe. Toujours actif, intelligent dans ses déplacements, distillant de nombreux conseils à ses coéquipiers et de plus en plus impliqué en défense, le meneur de seulement 20 ans est le maillon fort de ces Hornets de plus en plus séduisants.

– Le duo LaMarcus Aldridge – Paul Millsap, précieux. Les deux vétérans du groupe new-yorkais prennent de l’âge, mais ils savent parfaitement comment gérer leurs vieilles carcasses. Solides au rebond (8 pour Aldridge), appliqués en attaque avec leurs tirs à mi-distance et au poste bas, les deux intérieurs apportent une présence intéressante et bienvenue, dans la peinture des hommes de Steve Nash. Ce qui était justement le point faible des Nets, en 2020/21. La saison démarre à peine mais, si les pépins physiques laissent tranquilles la paire Aldridge/Millsap, leurs minutes pourraient s’avérer très précieuses pour Brooklyn, dans sa quête du titre.

– La fougue des Hornets. Ils sont jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Et ils veulent surtout être les princes de la ville, qu’importe les contrées par lesquelles ils passent. LaMelo Ball et compagnie jouent sans crainte, développent un collectif bien huilé et montrent, surtout, une belle intelligence dans le jeu, malgré le manque d’expérience au plus haut niveau de plusieurs de leurs joueurs. James Borrego réussit là où d’autres se ratent, et c’est Michael Jordan, son propriétaire, qui doit être content : le futur de Charlotte semble se construire sur des bases saines et il a l’air de s’annoncer plutôt radieux.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. Avec une première mi-temps de feu (21 points à la pause), l’ancien gaucher de Michigan State, longtemps catalogué comme un dunkeur quasi exclusif, a l’air d’avoir utilisé son été à bon escient. À 3-points, à mi-distance, avec des « floaters » et des tirs au poste-bas, le musculeux numéro 0 prend de la place des deux côtés du terrain pour Charlotte, pour le plus grand bonheur de son coach, James Borrego. Appliqué en défense et n’hésitant pas à s’opposer aux pivots adverses, Miles Bridges semble bien parti pour réaliser une saison de haut vol.

✅ Kevin Durant. Toujours aussi propre (17/24 aux tirs) et toujours aussi indéfendable (38 points), « KD » a une nouvelle fois écoeuré chacun de ses adversaires du jour. Seul bémol, l’ailier All-Star n’était pas suffisamment bien entouré pour espérer décrocher la victoire à l’arrivée. Mais ceux qui en doutaient peuvent se rassurer : Kevin Durant est déterminé à cartonner en saison régulière, compter parmi les candidats au trophée de MVP et ainsi prouver qu’il est bien le meilleur joueur de la planète, à l’heure actuelle.

⛔ Joe Harris. Il y a des jours comme ça où l’on ferait mieux de rester à la maison. C’est sûrement ce qu’aurait dû faire le shooteur des Nets, en grande difficulté cet après-midi, à Brooklyn (7 points). En retard en défense, déconcentré, peu disponible en attaque, il a traversé cette rencontre comme une ombre. Souvent ciblé par les fans pour ses quelques trous d’airs, Joe Harris aura l’occasion de se ressaisir dès la nuit prochaine, face aux Wizards.

⛔ James Harden. Le dimanche après-midi n’a pas réussi, non plus, au MVP 2018, qui n’a globalement jamais trouvé son rythme, sauf dans le second quart-temps. Bien trop dispendieux (8 pertes de balle) et maladroit (6/16 aux tirs, dont 2/8 à 3-points), le meneur des Nets (15 points) a, certes, contribué dans les autres domaines (7 rebonds et 8 passes), mais il en fallait davantage de la part de James Harden pour permettre à Brooklyn de l’emporter aujourd’hui.

LA SUITE

Brooklyn : « back-to-back » face à Washington, toujours à domicile (1h30).

Charlotte : « back-to-back » face à Boston, à domicile cette fois-ci (1 heure).