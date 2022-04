La NBA veut éliminer les fautes intentionnelles qui cassent les contre-attaques

Steve Kerr et d’autres coaches pourraient obtenir gain de cause. Depuis plusieurs mois, le coach des Warriors milite pour que la NBA s’inspire de la FIBA et mette en place l’équivalent d’une « faute antisportive » pour sanctionner les joueurs qui coupent volontairement une contre-attaque.

En NBA, on distingue d’un côté les « clear path foul », et de l’autre les « take foul ». La première est équivalente à ce qu’on trouve dans le basket FIBA. Il s’agit de sanctionner de deux lancers-francs + la possession une contre-attaque coupée au milieu de terrain par un joueur qui est le dernier défenseur.

Les « take foul » sont des fautes équivalentes sauf que le joueur sanctionné avait encore des coéquipiers derrière lui. En gros, ce sont des fautes « intentionnelles » et donc « antisportives », mais qui n’empêchent pas forcément un panier tout cuit derrière. Elles sont le plus souvent commises dans le camp adverse, et ça coupe toute action rapide. Pour l’instant, c’est sanctionné comme une faute classique, mais il pourrait y avoir du changement.

« Nous constatons une augmentation assez spectaculaire des « take fouls » »

« Comme vous le savez, c’est un point sur lequel nous sommes très focalisés et nous envisageons de faire un changement pour la saison prochaine« , a déclaré Adam Silver, en faisant référence à l’élimination de ces fautes. « Nous avons encore du travail à faire avec la commission chargé des règles. Nous rencontrerons à nouveau le bureau directeur en juillet, ce qui pourrait être le moment de changer cette règle. Mais comme nous constatons une augmentation assez spectaculaire des « take fouls », nous estimons que ce n’est pas bien pour le jeu. Le basket FIBA a une autre façon d’aborder la question, et c’est un point que nous aimerions éventuellement modifier. »

On peut imaginer que les « take foul » soient rapidement sanctionnés de deux lancers-francs et de la possession à venir, comme pour les « clear path foul ». Ce qui les éliminerait rapidement.