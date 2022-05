Erik Spoelstra n’a pas revu l’action en question. Une minute après la mi-temps du Game 7 entre Heat et Celtics, Max Strus a reçu le cuir, fait sauter Robert Williams, s’est décalé dans le corner pour envoyer un panier primé qui a fini par tomber dans le cercle. Un tir important pour ramener son équipe, menée de 17 points dans le quart-temps précédent, à seulement deux unités des C’s (54-56).

Seulement, plus de deux minutes de jeu plus tard, l’annonce a été faite par le speaker de la FTX Arena : la validation de ce tir a été annulée par le « replay center » de la ligue, situé dans le New Jersey. L’explication ? L’ailier a mis le pied sur la ligne au moment de shooter. Difficile toutefois en voyant les ralentis d’être certain que son talon gauche ait bien été en contact avec cette ligne.

Reste que Erik Spoelstra était « sous le choc » lorsqu’il a vu ce panier être annulé. « Le fait que cela ait lieu trois, quatre ou cinq minutes après sur l’horloge, ça change le contexte par rapport à notre manière de jouer. On commençait à avoir du momentum. Vous avez l’impression d’être à 7 ou 8 points et tout d’un coup vous vous retrouvez à 13 points. La seule explication qu’on reçoit est que ça a été revu dans les bureaux de la ligue. Si ça doit se passer comme ça, il faut que ça se passe immédiatement afin de pouvoir s’adapter en conséquence. »

« Hey au fait, enlevez ce 3-points »

Il faut noter que l’annonce du retrait du panier a été faite au moment où Rob Williams se présentait sur la ligne des lancers-francs. Boston comptait alors encore 8 points d’avance (57-65). Ce tir annulé couplé aux lancers-francs de l’intérieur des Celtics a ainsi fait grimper l’écart à 13 unités (54-67). Ce qui change évidemment la dynamique dans ce genre de match où aucune des deux équipes n’ira au-delà des 100 points inscrits.

« Je suis certain qu’ils vont se pencher là-dessus que ça deviendra une étude de cas », prédit le coach du Heat. « Je suis d’accord si ça arrive comme c’est le cas habituellement, en regardant au prochain temps-mort ou arrêt de jeu. Mais c’est arrivé probablement dix minutes plus tard en temps réel. […] C’était genre : ‘Hey au fait, enlevez ce 3-points. Sans aucune explication.’ C’est le côté humain de la chose, pas le fait de s’en plaindre. Qui sait si ça aurait changé quelque chose de toute façon. »

Son équipe s’est certes inclinée de quatre points mais à l’issue d’un gros « run » dans les derniers instants car elle comptait encore 13 points de retard à trois minutes du terme.

« Écoutez, ce n’est pas la raison pour laquelle on a perdu » relativise ainsi le coach. « On a encore eu beaucoup d’occasions. On n’a juste pas pu prendre le contrôle du match. C’est en grande partie à cause de Boston. On n’a pas arrêté de batailler et on s’est donné une chance à la fin. »