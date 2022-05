Boston résiste à Jimmy Butler et rejoint Golden State en Finals !

Ils l’ont fait ! Loin de leurs bases, les Celtics ont arraché ce Game 7 à l’extérieur, avec une bonne entame et en résistant tant bien que mal aux coups de pression de Miami, ce jusqu’à la dernière seconde. Il s’en est fallu d’un cheveu, mais Boston retrouvera bien les finales NBA. Ce sera face aux Warriors !

Comme l’espérait leur coach, les Celtics ont pris le meilleur départ, grâce à une grosse défense et un jeu de transition agressif, magnifié par un 3-points de Marcus Smart (1-9). Avec les 3-points de Jayson Tatum et Al Horford, le 2+1 suivi des deux paniers de suite de Grant Williams ont vite conforté l’écart en faveur de Boston (9-24).

Toujours à +15 après 12 minutes (17-32), avec 13 points inscrits en transition, les C’s savaient ce qui les attendait par la suite et ont fait le maximum pour résister le plus longtemps possible. La maison verte a été fortement secouée par le tandem Butler-Adebayo qui s’est révolté en s’arrachant, à grands coups de 2+1.

Le duo s’est démené pour maintenir les locaux en vie, et les coups de pouce de Max Strus à 3-points et Kyle Lowry aux lancers en toute fin de période ont permis aux Floridiens de rester en vie à la pause (49-55).

Bam Adebayo a mis une grosse sur Boston au retour des vestiaires en ramenant son équipe à -4 (51-55). Mais les hommes d’Ime Udoka ont tenu bon, avec cette fois un Marcus Smart des grands soirs pour relancer la machine, notamment avec deux 3-points qui laissaient penser que rien ne pouvait arriver aux Celtics sur ce match (58-72).

C’était bien mal connaître la force de caractère de Miami ! Kyle Lowry a montré la voie avec un 3-points et un 2+1 qui ont réveillé l’American Airlines Arena, tandis que le dunk de Jimmy Butler a fait monter la pression d’un cran pour terminer le troisième quart-temps (75-82).

L’assemblée a explosé pour de bon lorsque Miami a entamé le dernier acte par un alley-oop entre Gabe Vincent et Bam Adebayo puis lorsque Jimmy Butler s’est faufilé pour scorer dans un trou de souris près du cercle (79-82).

Une fois encore, les C’s ont trouvé les ressources pour refaire un écart, via un 8-0 conclu par Marcus Smart (79-90). Jayson Tatum a rentré deux paniers importants pour tenir l’écart le plus longtemps possible, mais le Heat y aura cru jusqu’au bout, à la faveur d’un 11-0 en guise de réponse qui a bien failli tout changer. Avec une vingtaine de secondes à jouer, et avec deux points de retard au tableau d’affichage (96-98), Jimmy Butler a tenté le coup de poker de la série avec un 3-points sur jeu rapide, face à un Al Horford qui l’attendait au cercle. Un tir raté qui a permis aux Celtics de valider leur succès aux lancers-francs. Et donc de rejoindre les Finals pour la première fois depuis 2010. Avec la possibilité de décrocher la 18e bannière du club en cas de succès face à Golden State…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des blessés qui ont serré les dents. Même s’ils n’étaient pas à 100%, l’apport de Robert Williams III et surtout de Marcus Smart aura pesé dans la balance en faveur des Celtics alors que de l’autre côté, Tyler Herro (aine) n’était clairement pas prêt à revenir. Le meilleur sixième homme de la saison a bien tenté de se faire violence, mais ses 7 minutes passées sur le parquet ont confirmé qu’il n’était pas en assez bonne forme physique pour peser.

– Le « all-in » raté de Jimmy Butler. À 18 secondes de la fin, alors que Boston ne met plus un pied devant l’autre et que les locaux sont en pleine euphorie, Jimmy Butler récupère le rebond et remonte le terrain. Le score affiche 98-96 en faveur des Celtics. Jimmy Butler prend alors la décision de shooter à 3-points en première intention, comme il l’a fait sur une action similaire (réussie) en première mi-temps. Sauf que cette fois, le ballon n’a pas traversé la ficelle et que ce choix fait déjà beaucoup, beaucoup parler…

– Le talon de Max Strus. En cours du match, Max Strus s’est vu retirer un panier à 3-points. Le corps arbitral a revu l’action et a fini par effacer ses 3-points, estimant que l’arrière a mordu la ligne avec son talon juste avant le tir. De 57-66, le score est alors revenu à 54-66, pour un panier qui aurait pu tout changer finalement !

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Avec le « brassard » de Kobe Bryant, il a mis deux tirs particulièrement importants pour garder l’écart suffisamment large dans le « money-time », faisant partir le Heat de trop loin. Pour le reste, il s’est attaché à faire les bonnes lectures sur les prises à deux et les aides.

✅ Jimmy Butler. Du presque parfait jusqu’à ce dernier tir qui aurait pu tout changer, et qui sera forcément au centre des discussions. Mais si le Heat était encore en position de l’emporter à ce moment du match, c’est avant tout grâce à lui et son agressivité pendant le reste du match.

✅ ⛔ Marcus Smart. Le facteur X du match, qui a donné le ton d’entrée. Son entêtement à vouloir inscrire le panier qui tue aurait par contre pu coûter très cher…

⛔ Les shooteurs du Heat. Avec un Tyler Herro blessé, et une défense de Boston si étouffante, les limites offensives de Miami ont finalement été rédhibitoires. Le 6/30 à 3-points fait encore très mal, avec notamment le 1/6 de Kyle Lowry ou le 1/7 de Victor Oladipo dans l’exercice.

LA SUITE

Les Finals pour Boston, à partir de jeudi sur le parquet de Golden State, les vacances pour Miami.