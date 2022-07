Joe Dumars explique pourquoi la NBA a éliminé les « take fouls »

Après une phase de tests en Summer League, la NBA va éliminer les « take fouls » à partir de la saison prochaine.

En effet, les basketteurs utilisaient de plus en plus cette faille dans le règlement NBA, coupant les contre-attaques en commettant des fautes lorsqu’ils n’étaient pas en position de dernier défenseur. Une façon de casser le jeu qu’on voyait de plus en plus, et que la ligue a donc décidé de sanctionner plus durement. Pour qu’elle disparaisse.

Désormais, chaque « take foul » sifflée contre un joueur par les arbitres sera automatiquement sanctionnée d’un lancer-franc ET d’une possession rendue à l’équipe adverse.

« Il y a des périodes où il apparaît dans le jeu certaines choses qu’il faut éliminer » explique Joe Dumars, nouveau vice-président de la ligue. « Les « take fouls », c’était l’une de ces actions antisportives, où un joueur en attrapait simplement un autre. Ça donnait une mauvaise image du jeu. Quand ça en arrive là, il faut nettoyer le jeu. »

Avec un lancer plus la possession offerte à l’adversaire, les « take fouls » ne seront ainsi plus rentables.

« C’est comme tous les actions qui ne sont pas des actions de basket. Faire une feinte puis un mètre pour rentrer dans le défenseur afin d’obtenir un lancer. Il faut éliminer toutes ces choses parce que je crois fermement que si on garde le jeu propre, les basketteurs de cette ligue sont tellement bons qu’ils trouveront toujours des solutions et qu’ils brilleront toujours. Les meilleurs seront toujours les meilleurs, peu importe ce qui est autorisé. On essaie simplement de nettoyer le jeu, de le garder propre et de laisser les meilleurs joueurs faire ce qu’ils savent faire. »