Nouveau vice-président de la NBA, Joe Dumars peut prendre des décisions importantes

Après son passage peu mémorable chez les Kings, Joe Dumars a plutôt bien rebondi, en trouvant un poste au sein de la NBA. Et pas n’importe lequel : il est le nouveau vice-président exécutif, chargé des « opérations basket ».

Comment et pourquoi a-t-il accepté une telle mission et succéder de Kiki Vandeweghe ?

« La première chose dont j’ai parlé avec Adam Silver et Mark Tatum (le bras droit du patron de la NBA), c’est l’impact que l’on peut avoir sur ce sport », répond l’ancien GM des Pistons à Andscape. « J’avais eu de l’impact en tant que joueur, puis en tant que dirigeant. Là, c’était un autre poste de pouvoir. J’y ai pensé pendant trois ou quatre mois et plus on avançait, plus il était clair que c’était un parfait scénario pour moi. Dès que ce fut clair et net pour moi, j’ai dit oui et j’ai accepté les bras ouverts. »

« Prendre des décisions qui vont changer les choses »

C’est donc cette envie de changer les choses, d’avoir la main sur les questions liées au jeu, qu’il s’agisse de l’élaboration des règles, de la conduite et de la discipline ou des procédures relatives au déroulement des matchs, qui a poussé Dumars dans cette direction.

« J’ai échangé avec Kiki Vandeweghe, on s’est parlé pendant un moment et pendant mes deux premières semaines de travail. Il m’a dit la même chose que Silver et Tatum : Joe, tu vas véritablement avoir une chance d’imposer ta marque sur le basket, tu vas prendre des décisions qui vont changer les choses. Il m’a dit que j’allais aimer ça, de me plonger dans les méandres de la ligue et de prendre des décisions. »

Les plus récentes décisions prises par la NBA concernent d’abord le « play-in », qui a été conservé pour l’avenir. « Je suis fan du play-in », déclare Dumars. « Au début, je voulais voir à quoi ça allait ressembler. Mais après deux ans, j’aime bien. Je me souviens du match en 2020, entre Portland et Memphis. Le vainqueur passait, donc j’ai aimé, c’était comme un Game 7. »

Puis les « take fouls », désormais sanctionnées à partir de 2022/2023. « Je dois être un gardien du jeu et le garder le plus propre possible. C’est à nous de faire ça. Là, c’était évident. On n’aurait trouvé personne pour défendre ces fautes, pour dire qu’elles sont bonnes et qu’il faut les garder. On manque de superbes actions à cause d’elles. Les gens veulent voir du grand basket NBA et ce changement de règles va le permettre. »