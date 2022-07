En Summer League, les « take fouls » seront sanctionnées

Attendues depuis plusieurs mois, les sanctions contre les fautes intentionnelles qui coupent les contre-attaques, ces fameuses « take fouls », vont (enfin) tomber. Jusqu’à présent, à la différence d’une « clear path foul », elles n’entraînaient aucune sanction particulière, car le joueur qui commet la faute n’est pas en position de dernier défenseur.

Sauf qu’il va y avoir du changement en NBA et ce dès juillet, lors des summer leagues de San Francisco, Salt Lake City puis Las Vegas. Ainsi, chaque « take foul » sifflée contre un joueur sera automatiquement sanctionnée d’un lancer-franc ET d’une possession rendue à l’équipe adverse.

Après cette phase de test estivale, on peut ainsi s’attendre à ce que le changement soit rapidement adopté dans la Grande Ligue, pour le plus grand bonheur des amateurs de spectacle et de certains coachs, comme Steve Kerr.

« C’est un point sur lequel nous sommes focalisés et nous envisageons de faire un changement pour la saison prochaine », déclarait en avril Adam Silver, concernant l’élimination de ces fautes. « Nous avons encore du travail à faire avec la commission chargée des règles. Nous rencontrerons le comité directeur en juillet et ce pourrait être le moment de changer cette règle. Mais comme nous constatons une augmentation assez spectaculaire de ces ‘take fouls’, nous estimons que ce n’est pas bien pour le jeu. Le basket FIBA a une autre façon d’aborder la question et c’est un point que nous aimerions modifier. »

À noter que, pour que ce changement soit effectif, les propriétaires devront voter et donner leur accord lors de leur traditionnelle réunion annuelle, prévue ce mois-ci.