L’arbitre Kane Fitzgerald nommé à la tête du « NBA Replay Center »

Il n’aura plus le sifflet en bouche mais gardera un regard avisé sur le jeu. La ligue vient d’annoncer que l’arbitre Kane Fitzgerald, après 13 ans d’expérience dans la grande ligue, a été nommé vice-président des opérations arbitrage et surtout directeur du « Replay Center ». Il remplacera Jason Phillips, qui a occupé ce dernier poste pendant trois ans, après avoir été arbitre NBA pendant 19 ans.

Dans ses nouvelles fonctions, l’homme de 41 ans sera responsable des opérations quotidiennes de ce centre d’imagerie basé dans le New Jersey, sur lequel se basent les officiels pour appuyer leurs décisions. Il sera notamment chargé de créer des vidéos de démonstration et d’interpréter les règles du jeu pour les arbitres, les équipes, les diffuseurs et les médias.

« La longue expérience de Kane et son parcours distingué en tant qu’arbitre NBA font qu’il est bien placé pour superviser nos efforts visant à maintenir les normes les plus élevées pour le « NBA Replay Center ». Nous avons la chance qu’il apporte ses compétences et son expertise à un poste de direction aussi important », s’est réjoui le président des opérations NBA, Byron Spruell.

« J’ai toujours été assez enthousiasmé par les nouveaux défis. C’est une opportunité rare de pouvoir quitter le parquet en tant qu’arbitre et trouver un poste de cette ampleur en NBA. Ce défi m’enthousiasme, c’est quelque chose de nouveau, de différent. On verra si je peux évoluer dans ce rôle et connaître autant de succès que j’en ai eu sur le parquet », a réagi l’intéressé.

Ce dernier a derrière lui 779 matches de saison régulière arbitrés, ainsi que 69 rencontres de playoffs, dont quatre en finale NBA. Ce natif du New Jersey, dont le père a aussi fait carrière dans l’arbitrage, a notamment sifflé le Game 4 de la dernière finale entre Warriors et Celtics. Il est par ailleurs « connu » pour avoir sifflé la première expulsion dans la carrière de LeBron James.