Myles Turner admiratif de l’évolution des Mavericks de Luka Doncic

En instance de départ à Indiana, nul doute que Myles Turner aurait apprécié de rebondir du côté de Dallas, lui qui a grandi dans la banlieue de la ville texane.

La franchise de Mark Cuban a opté pour d’autres profils en récupérant Christian Wood et JaVale McGee, ce qui n’empêche pas Myles Turner d’avoir un regard avisé sur le parcours des Mavericks sur ces quinze dernières années, avec l’ère Dirk Nowitzki d’abord, qui a permis à Dallas de décrocher son premier titre.

« J’ai l’impression que le basket fait des vagues énormes ici, ne serait-ce qu’au cours des dix dernières années. Et je veux qu’il continue à attirer de plus en plus de talents dans la région. Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que là d’où je viens », a-t-il déclaré à l’occasion de la tenue de son quatrième camp annuel pour enfants, durant lequel il démocratise la pratique de son sport préféré, entre amusement et rigueur.

Luka Doncic, l’atout numéro 1

Après Dirk Nowitzki, c’est Luka Doncic qui a repris le flambeau et semble à nouveau en mesure d’emmener Dallas vers les sommets. Pour Myles Turner, le Slovène fait déjà partie des joueurs majeurs de la ligue.

« Clairement, il est là-haut. Que ce soit par la façon dont il voit le jeu, la façon dont il est capable d’impliquer tout le monde, la classe avec laquelle il joue et qu’il incarne, c’est rare. Surtout pour un joueur aussi jeune que lui. Il est arrivé dans cette ligue en tuant tout dès le début », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il va continuer à travailler sur son corps et sur les facettes de son jeu. Pour ce qui est du talent pur, il a déjà tout en main. J’espère donc qu’il restera à Dallas pour les années à venir. Mais c’est intéressant de voir comment il a été capable d’engranger autant de succès aussi rapidement ».

Les Mavericks de Luka Doncic n’ont encore rien accompli puisqu’avant de penser au titre, il faut déjà parvenir jusqu’aux Finals NBA. Une première marche a toutefois été franchie cette saison avec une participation à la finale de conférence Ouest, une première étape qui a visiblement marqué les esprits, et à laquelle Myles Turner a été témoin de près puisqu’il a été aperçu à l’American Airlines Center durant la campagne des Texans.

« L’atmosphère était électrique. C’est déjà quelque chose de jouer à l’American Airlines Center pendant la saison. Mais là, les playoffs des Mavericks étaient aussi intéressants à regarder depuis le banc de touche. J’avais déjà assisté à un match de playoffs des Mavericks quand j’étais petit, mais j’étais vraiment jeune et je ne pouvais pas l’apprécier de la même manière. Là, c’était cool à voir ».

De quoi lui donner des idées pour la suite de sa carrière, même si pour se mêler lui aussi à la lutte pour le titre à court-terme, il lui faudra impérativement quitter l’Indiana, actuellement lancé dans une grosse reconstruction.