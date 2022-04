Draft 2022 | AJ Griffin, cinquième joueur de Duke à filer vers la NBA

Après avoir atteint le Final Four cette saison, Duke repartira avec un effectif modifié dans les grandes largeurs l’an prochain. Car le « freshman » AJ Griffin est le cinquième joueur des Blue Devils à quitter Durham pour la NBA, après Paolo Banchero, Mark Williams, Wendell Moore Jr. et Trevor Keels.

Soit tout le cinq majeur de Duke de la saison 2021/22 qui prend la direction de la Draft.

Au même titre que ses coéquipiers, AJ Griffin prend une décision logique. Car malgré une saison pas si régulière, marquée notamment par des performances timides en début à cause de quelques pépins physiques, l’ailier a la cote auprès des franchises NBA. Très en vue en fin de saison (7 matches consécutifs à 10+ points en février), il a prouvé qu’il était prêt à contribuer dès son arrivée dans la ligue, par son physique impressionnant et son tir extérieur déjà très fiable (44.7% sur 4.1 tentatives).

Seul point d’interrogation qui subsiste : sa fiabilité physique, et notamment ses genoux, puisque le natif de White Plains, à seulement 18 ans, a déjà connu deux blessure majeures. Au genou gauche quand il était au lycée, et au genou droit au début de la saison. Un point à surveiller ces prochains mois, mais qui a priori ne semble pas rédhibitoire non plus pour la NBA, puisque AJ Griffin est annoncé dans le Top 10 de la Draft.

Ses stats en 2021/22 : 10.4 points (49.3% aux tirs), 3.9 rebonds, 1 passe et 0.6 contre en 24 minutes (39 matches).