L’exode vers la NBA se poursuit dans l’effectif de Duke. À l’instar de ses coéquipiers Paolo Banchero, Mark Williams et Wendell Moore Jr, et en attendant la décision d’AJ Griffin qui devrait les imiter, le « freshman » Trevor Keels a en effet annoncé son intention d’inscrire son nom à la Draft 2022.

« Cette saison écoulée a été un rêve devenu réalité. J’ai adoré jouer tous ces matches avec mes coéquipiers, qui sont devenus des frères. Je suis reconnaissant envers tous mes coaches, qui m’ont soutenu et encouragé tout au long de la saison » résumait-il, avant d’évoquer son coach. « Je voudrais remercier Coach K, qui a cru en moi quand je n’étais encore qu’un lycéen, et m’a permis de jouer un rôle majeur dans la dernière équipe de sa carrière. »

Le natif du Maryland explique également avoir un temps envisagé de revenir sur le campus de Durham pour une deuxième saison avec les Blue Devils. Mais rassuré par des discussions avant le staff de Duke, il fait finalement le choix de poursuivre le rêve de sa vie, jouer en NBA.

« Depuis la fin de la saison, j’ai beaucoup réfléchi à mon futur. Et je remercie mes parents, mais aussi Coach [Jon] Scheyer, Coach Amile [Jefferson] et Coach C-Well [Chris Carrawell]. Nous avons eu des bonnes conversations, ils m’ont aidé à faire le point. Jouer à Duke était un rêve, et je suis maintenant à courir derrière un autre rêve. Je suis excité d’annoncer que j’inscris mon nom à la Draft 2022. À Duke, j’ai trouvé une deuxième maison et je continuerai à soutenir Duke toute ma vie. »

Meneur titulaire et élément clé des Blue Devils, il a signé une saison « freshman » à 11.5 points, 3.4 rebonds et 2.7 passes par match. S’il est encore loin d’être un produit fini et que son jeu offensif doit encore progresser, notamment son tir extérieur (31.2% sur 4.8 tentatives), il semble en revanche prêt à contribuer en défense, grâce à son physique déjà taillé pour tenir des duels face aux arrières rapides et athlétiques de la NBA.

Sa projection actuelle à la Draft est assez large et s’étend du milieu du premier tour jusqu’au début du second.