Draft 2022 | Wendell Moore Jr. suit ses coéquipiers de Duke

Après Mark Williams et Paolo Banchero, et en attendant sûrement AJ Griffin et Trevor Keels, Wendell Moore Jr. est donc le troisième Blue Devil à quitter Duke durant ce printemps, pour viser la NBA.

L’ailier (1m96) a passé trois ans dans la mythique université et réalisé une bonne saison 2021/22 avec 13.4 points, 5.3 rebonds, 4.4 passes et 1.4 interception de moyenne. Il a notamment pu afficher ses progrès au shoot, avec un propre 41% de réussite à 3-pts.

Joueur complet et bon défenseur, Wendell Moore Jr. est attendu en fin de premier tour ou au début du second.

« Il était notre co-capitaine, un des joueurs les plus polyvalents du pays et une des raisons de notre succès », a commenté Mike Krzyzewski pour Go Duke. « Il était notre meilleur passeur, le joueur le plus utilisé, un de nos meilleurs shooteurs et il fut présent dans les moments chauds. Il sera un atout immédiat pour une équipe NBA. »