Comme Kendall Brown et James Akinjo de Baylor qui l’ont annoncé hier ou Keegan Murray d’Iowa un peu avant, Jaden Ivey est lui aussi en route pour la prochaine Draft NBA.

Le jeune arrière explosif de Purdue, qui a tourné à 17 points (46% dont 36% à 3-points), 5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne cette année, bon pour une place dans le deuxième meilleur cinq All-America, a effectivement déclaré son intention de quitter sa fac pour tenter sa chance dans la Grande Ligue. Le natif de l’Indiana aurait tort de s’en priver sachant qu’il est actuellement annoncé dans le Top 5 de la cuvée…

Maladroit et emprunté pour son dernier match, dans la défaite humiliante face à Saint Peter’s, avec seulement 9 points et 6 balles perdues au Sweet 16, Jaden Ivey a donc déjà tourné la page du basket universitaire après sa deuxième campagne sous la tunique des Boilermakers. Après Caleb Swanigan (en 2017) et Carsen Edwards (en 2019), il est le troisième joueur de Purdue à se déclarer prêt pour la Draft avant de compléter son cursus.

Le médaillé d’or à la dernière Coupe du Monde des moins de 19 ans (en finale face à la France de Victor Wembanyama) a tenu à remercier son coach, ses coéquipiers et sa famille avant de passer à cette nouvelle étape.

« Merci à ma famille de m’aimer et de me soutenir à travers tous les obstacles et l’adversité que j’ai connus durant ma carrière universitaire. Je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans votre conseil, votre sagesse et votre amour. À mes coéquipiers, merci d’avoir rendu ces deux années inoubliables. À Coach Painter, merci d’avoir donné à un gamin de South Bend la chance de jouer dans votre équipe. Vous m’avez non seulement aidé à devenir un meilleur joueur mais aussi une meilleure personne. »