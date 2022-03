NCAA | Keegan Murray se présente à la Draft

Plutôt discret dans sa première saison à Iowa, puisqu’il sortait du banc et évoluait dans l’ombre de Luka Garza, Keegan Murray a explosé cette année, en tournant à 23.5 points, 8.7 rebonds et 1.9 contre de moyenne. Il fait même partie des candidats pour décrocher les trophées individuels les plus prestigieux de la saison NCAA.

Forcément, après une telle saison, il a décidé de faire le grand saut et de se présenter à la prochaine Draft.

« Je suis à jamais reconnaissant que le coach Fran McCaffery m’ait donné cette opportunité de vivre mon rêve », déclare-t-il à ESPN. « Iowa sera toujours ma maison et je serai à jamais reconnaissant d’avoir faire partie de la Hawkeye Nation. »

Keegan Murray est un ailier de 2m03 qui excelle pour marquer des points. Il a tourné à 55% de réussite au shoot et 40% à 3-pts, demeure très efficace en transition et n’a aucun mal à profiter des matchups près du cercle.

En défense, il est parfois un peu lent pour s’occuper de joueurs plus petits et rapides, mais sa présence au rebond et pour protéger le cercle face aux intérieurs adverses est indéniable. Peu importe les prévisions des différents médias américains, il semble promis au Top 10 de la Draft, qui se déroulera le 23 juin à Brooklyn.