Stats & Highlights | Ça plane pour les Hornets et les Celtics, les Rockets enfoncent les Wizards

Comme Washington fait du surplace avec une septième défaite en huit matches, les Hornets se donnent de l’air dans la course au « play-in ». Avec cinq victoires de rang, Charlotte est en pleine forme.

Comme Boston, qui continue de gagner à l’extérieur et pousse sa série à quatre succès de rang désormais. Le Thunder, lui, est à dix revers de suite. Les Blazers ont enfin cassé leur série (quatre défaites de suite), avec une victoire.

Charlotte – New Orleans : 106-103

Menés de huit points après 36 minutes, les Hornets avaient également perdu beaucoup de ballons depuis le début de la rencontre, leur mission s’annonçait donc difficile. Mais ils ont tout de même réussi à inverser la tendance.

En dernier quart-temps, Miles Bridges et Mason Plumlee s’illustrent pour dominer les derniers moments de la partie. Charlotte va passer un 21-10 sur les neuf ultimes minutes du match. C’est LaMelo Ball qui donne trois points d’avance à neuf secondes du terme et la défense empêche CJ McCollum de tenter sa chance.

Hornets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 32 3/6 0/3 0/0 2 3 5 7 5 1 1 1 +7 6 16 M. Bridges 35 6/13 2/6 2/2 0 4 4 5 1 1 3 0 +7 16 16 M. Plumlee 24 4/7 0/0 3/4 2 8 10 3 1 0 2 1 +7 11 19 L. Ball 32 6/12 4/9 1/1 0 4 4 9 1 0 1 1 +6 17 24 T. Rozier 35 7/14 3/9 0/0 0 2 2 1 2 1 2 1 +6 17 13 J. McDaniels 4 0/1 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 1 0 -2 2 1 C. Martin 29 2/2 0/0 0/1 0 5 5 4 3 1 2 1 -11 4 12 M. Harrell 20 5/9 0/0 2/2 1 1 2 2 1 1 1 2 -2 12 14 K. Oubre Jr. 15 2/6 2/6 0/0 0 3 3 1 2 0 1 2 -5 6 7 I. Thomas 14 5/9 2/3 3/3 0 0 0 1 3 0 3 0 +2 15 9 Total 40/79 13/37 13/15 5 30 35 34 19 5 17 9 106 Pelicans / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Jones 19 1/5 1/2 2/2 0 2 2 2 2 2 1 1 0 5 7 J. Valanciunas 29 11/18 1/2 1/1 6 12 18 5 4 1 2 2 0 24 41 J. Hayes 38 3/8 0/1 3/3 3 4 7 1 2 0 3 1 -2 9 10 D. Graham 25 1/9 0/6 0/0 0 2 2 3 0 1 1 0 -3 2 -1 C. McCollum 34 10/19 3/7 4/4 0 0 0 6 3 1 4 0 -3 27 21 N. Marshall 25 5/9 1/3 3/4 0 5 5 1 0 0 1 0 -2 14 14 W. Hernangomez 19 4/9 0/0 1/2 3 4 7 0 1 1 1 0 -2 9 10 J. Alvarado 23 3/8 1/2 0/0 3 1 4 2 1 0 1 0 0 7 7 T. Murphy III 18 2/4 2/2 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 0 6 10 T. Wallace 9 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 2 2 1 0 -3 0 -1 Total 40/91 9/25 14/16 15 32 47 23 16 9 15 4 103

Detroit – Portland : 115-119

Après de dures journées, les Blazers affichaient enfin un visage conquérant. Plus adroits, ils dominent la première mi-temps et poussent même leur avance jusqu’à 23 points en début de troisième quart-temps.

Dans un match très haché (90 lancers-francs, 27 ballons perdus), les joueurs de Detroit reviennent, mais flanchent au pire moment. Luka Garza avait donné l’avantage aux siens au tableau d’affichage à cinq minutes du terme, mais les Blazers ont alors passé un 7-2. Cade Cunningham perd deux ballons en quelques instants (il en perdra neuf en tout) et les Pistons échouent.

Pistons / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Bagley III 29 6/9 0/1 3/3 3 6 9 2 2 0 0 0 -8 15 23 S. Bey 33 6/17 5/13 8/8 1 5 6 1 3 0 1 0 -6 25 20 I. Stewart 31 2/6 0/1 4/4 4 9 13 1 4 0 2 2 -7 8 18 C. Cunningham 36 10/17 1/3 4/5 0 3 3 7 5 4 9 1 -5 25 23 K. Hayes 36 4/11 0/2 4/5 1 3 4 6 6 1 3 1 -11 12 13 K. Olynyk -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 I. Livers 25 1/7 1/7 2/3 0 5 5 2 4 0 2 0 +4 5 3 J. Pickett 14 2/7 1/5 0/0 1 2 3 1 4 0 0 0 +2 5 4 L. Garza 17 2/4 0/1 7/11 1 1 2 0 3 1 0 1 +3 11 9 S. Lee 19 3/7 1/2 2/2 1 2 3 2 3 1 0 0 +8 9 11 Total 36/85 9/35 34/41 12 36 48 22 34 7 17 5 115 Trail Blazers / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Winslow 30 3/12 0/2 4/4 4 5 9 3 1 1 2 1 +7 10 13 D. Eubanks 31 5/8 0/1 7/8 5 3 8 2 3 0 0 1 +7 17 24 T. Watford 30 5/9 0/0 3/6 2 2 4 4 5 2 2 2 +2 13 16 B. Williams 33 6/17 0/3 11/11 2 4 6 3 2 3 2 0 +8 23 22 C. Elleby 25 5/7 2/3 4/7 2 5 7 2 2 3 1 1 +2 16 23 G. Brown III 12 2/2 0/0 4/6 1 1 2 0 5 1 0 0 -8 8 9 E. Hughes 6 3/5 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 7 7 K. Dunn 27 1/8 0/1 1/1 0 2 2 5 2 0 0 1 +7 3 4 B. McLemore 31 7/16 5/12 2/4 1 4 5 2 3 2 1 1 -3 21 19 K. Johnson 14 0/4 0/3 1/2 0 2 2 1 2 2 0 0 -2 1 1 Total 37/88 8/28 37/49 17 30 47 22 26 14 8 7 119

Houston – Washington : 115-97

Les Wizards ont bien du mal à gagner un match en ce moment et même quand ils ont les commandes, ils ne parviennent pas à conclure. Après avoir eu 23 points d’avance en première période, ils voient les Rockets revenir en troisième quart-temps.

Un homme surtout : Christian Wood. L’intérieur marque 10 points dans un 13-5. Puis, sur la fin du troisième et le début du quatrième acte, les Texans passent un 16-0 ! Christian Wood enchaîne les paniers primés et termine avec 39 points et 8 tirs à 3-pts. Les Wizards coulent et s’inclinent encore.

Rockets / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 19 3/10 0/3 1/1 3 5 8 6 4 0 1 1 +4 7 14 C. Wood 36 14/18 8/9 3/3 0 10 10 2 3 2 1 1 +18 39 49 E. Gordon 25 5/8 5/7 0/0 0 2 2 1 2 0 2 0 +14 15 13 K. Porter Jr. 35 5/13 0/3 1/2 1 2 3 4 4 0 1 0 +17 11 8 J. Green 32 7/14 3/7 0/1 0 6 6 5 1 1 0 1 +29 17 22 K. Martin Jr. 15 2/5 1/2 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 +4 5 7 A. Sengun 24 2/7 1/2 2/2 2 5 7 3 1 0 3 2 +13 7 11 D. Schroder 23 2/5 0/1 4/4 0 4 4 5 4 1 3 0 +5 8 12 G. Mathews 21 2/5 2/5 0/0 0 2 2 1 2 1 0 1 +7 6 8 J. Christopher 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 -14 0 0 Total 42/85 20/39 11/13 6 38 44 30 22 5 12 7 115 Wizards / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Hachimura 29 7/13 2/5 0/0 3 5 8 2 2 0 2 0 -18 16 18 C. Kispert 32 5/9 3/7 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 -19 13 11 K. Porzingis 32 7/17 0/3 8/8 4 9 13 4 1 1 1 6 -3 22 35 R. Neto 26 1/8 0/2 4/4 0 4 4 10 2 2 1 0 -8 6 14 K. Caldwell-Pope 31 6/12 0/5 1/1 1 0 1 1 3 0 1 0 -23 13 8 A. Gill 8 1/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 4 3 D. Avdija 24 2/8 0/3 3/4 0 9 9 4 1 2 0 2 -7 7 17 D. Gafford 14 3/4 0/0 2/3 1 5 6 0 2 1 0 0 -11 8 13 I. Smith 17 2/7 1/2 0/0 0 0 0 1 1 1 2 0 +2 5 0 T. Satoransky 23 1/4 0/2 1/2 0 4 4 1 2 0 3 0 -14 3 1 Total 35/84 6/29 21/24 10 37 47 24 15 7 11 8 97

Oklahoma City – Boston : 123-132

Pour une fois, les Celtics n’ont pas fait la différence en défense, mais avec leur force offensive. En commençant la partie avec un 13-0, les joueurs de Boston ont mis la tête du Thunder sous l’eau. Ils accélèrent en seconde période, avec 43 points inscrits en troisième quart-temps.

Car les hommes d’Ime Udoka n’ont pas su contenir Tre Mann, 35 points, ni Shai Gilgeous-Alexander, 31 unités. Mais avec un Jayson Tatum à 36 points, plus les 25 points de Jaylen Brown, les C’s s’en sortent, pour une quatrième victoire d’affilée.