Malgré un Luka Doncic maladroit, les Mavs s’en sortent face aux Wolves

Après deux défaites de suite à l’extérieur, Dallas retrouve des couleurs à domicile. Une victoire importante, pour rester au contact du Top 4 à l’Ouest, face à l’une des équipes les plus chaudes de la ligue qui restait sur quatre victoires de suite et 10 succès sur ses 11 dernières sorties.

En tête après un quart-temps (23-29), les Wolves ont eu beaucoup de mal à contenir la paire Dwight Powell – Spencer Dinwiddie et les Mavs dans le second, auteurs de 37 points. Avec deux possessions d’avance à la pause (60-54), les locaux ont signé une grosse entame de seconde période pour s’offrir jusqu’à 16 points d’avance (70-54), le plus gros avantage de la partie en leur faveur.

Karl-Anthony Towns et les Wolves ont su réagir pour recoller à cinq points avant le dernier quart-temps (86-81). Ils sont même parvenus à reprendre l’avantage à quatre minutes de la fin (100-101). Malheureusement pour eux, Luka Doncic et ses « role players » vont faire la différence dans les derniers instants pour assurer la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les lancers-francs de Patrick Beverley… Avec 6.5 secondes à jouer et deux lancers-francs à shooter (110-107), le meneur des Wolves a une occasion de ramener son équipe à un point des Mavs. Mais celui-ci manque sa première tentative avant de sacrifier le second – en le balançant contre la planche – pour jouer son propre rebond offensif. Pari payant puisqu’il parvient à récupérer le cuir et même obtenir une faute de Luka Doncic… annulée dans la foulée par le challenge de Dallas. Après l’entre-deux, Patrick Beverley récupère encore le ballon et le même Slovène commet la faute, volontaire cette fois, pour arrêter le chrono. Première tentative réussie mais seconde ratée pour le meneur, auteur d’une feinte magistrale entre les deux. Alors que son équipe est restée quasiment parfaite sur la ligne, le meneur a signé un piètre 3/8 dans le secteur.

– La défense sur Luka Doncic. Anthony Edwards, Patrick Beverley, D’Angelo Russell… Chris Finch a envoyé une armée de joueurs pour contenir le Slovène. Une stratégie largement payante puisque l’adresse du maître à jouer des Mavs n’a jamais décollé dans cette partie.

– Belle occasion manquée pour Minnesota. Équipe très en forme à l’Ouest, Minnesota avait une occasion en or de profiter des deux défaites de suite des Nuggets pour s’installer devant eyx au classement. Afin de récupérer la 6e place de la conférence. Avec cette victoire, Dallas s’est de son côté offert un peu d’air face à ces deux équipes poursuivantes mais la bataille pour éviter la 7e place synonyme de « play-in », toujours occupée par les Wolves, s’annonce passionnante jusqu’au bout.

TOPS/FLOPS

✅ Les seconds couteaux des Mavs. Entre le match « parfait » de Dwight Powell, meilleure évaluation de la rencontre, les points précieux des lieutenants offensifs Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie ou encore les paniers primés décisifs, dans les corners à une minute de la fin, de Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock (de retour après quatre matches manqués), Jason Kidd a été servi par ses joueurs de l’ombre !

✅ Karl-Anthony Towns. Match sérieux pour l’intérieur qui s’est montré présent lorsque son équipe était dans le dur dans le troisième quart-temps. L’un des rares Wolves à finir avec un impact positif au score lorsqu’il était le jeu, le seul parmi les titulaires.

⛔ Luka Doncic. Quelques jours après son 5/20 à Philadelphie, le meneur de jeu a connu une nouvelle soirée très compliquée au tir et malgré de bonnes séquences à la distribution et en fixation, qui ont ouvert les tirs dans les corners en fin de partie, il a encore perdu huit ballons.

RETARD À L’ALLUMAGE

Une pile de serviettes à proximité du banc des Wolves. En raison de fortes pluies à Dallas provoquant une fuite dans les combles au-dessus des tribunes, le match a démarré avec 15 minutes de retard car de l’eau a coulé près du banc des visiteurs pendant l’échauffement des joueurs. Cette intempérie intervient deux mois un autre incident, lors de la réception des Sixers, où un panier avait dû être changé. Ce jour-là, le match avait été interrompu pendant 44 minutes !

LA SUITE

Mavs (44-28) : réception des Rockets, mercredi

Wolves (42-31) : réception des Suns, mercredi