Luka Doncic remporte son duel de géants face à Joel Embiid !

Après deux défaites de suite, face aux modestes Magic et Thunder, les Mavs avaient besoin de repartir de l’avant. Mission accomplie avec une victoire avec la manière contre des Sixers qui, avant leur défaite face aux Wizards, avaient enchaîné cinq victoires de suite.

Les 76ers, ne tardant pas à alimenter Joel Embiid, ont frappé en premier. Plus disciplinés en attaque, et profitant de la maladresse à proximité du cercle de leurs adversaires, les visiteurs ont terminé le premier quart-temps avec trois possessions d’avance (24-33). Les Texans ont visiblement mal digéré le changement de panier au milieu de cette période.

Cet écart, qui a grimpé jusqu’à 16 unités dans les minutes qui ont suivi (24-40), a été confirmé dans le second quart-temps. Philadelphie est ainsi rentré au vestiaire avec dix points d’avance (53-63) et l’impression de dominer son sujet. À l’image d’un Joel Embiid intenable (18 points et 9 rebonds à ce stade) qui a déjà martyrisé tous les intérieurs adverses, y compris son ancien coéquipier Boban Marjanovic.

Changement d’ambiance totale en seconde période. Face à une défense de zone texane bien organisée, les 76ers ont soudainement eu toutes les peines du monde à servir dans de bonnes conditions leur pivot, et donc à marquer. Pendant ce temps, Luka Doncic a préféré délaisser son tir à 3-points pour multiplier les attaques de cercle. Une bonne idée puisqu’il est allé postériser Andre Drummond !

Grâce à un 14-2 pour terminer la période, auquel a contribué Frank Ntilikina avec une action en 3+1, Dallas comptait à son tour trois possessions d’avance (85-78). Mais avec un bon passage de leurs remplaçants, Georges Niang en tête, les 76ers ont réagi en collant un 11-0 aux Texans.

Ces derniers ont retrouvé des couleurs grâce à leur génie local, Luka Doncic, qui a encore fait la différence avec ses attaques de cercle pour finir ou renverser le jeu vers son shooteur dans les corners, Reggie Bullock, qui a sanctionné deux fois de suite. Malgré quelques paniers de Joel Embiid dans les dernières minutes, les 76ers ont logiquement rendu les armes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La zone des Mavs. Malgré du moins bien depuis dix jours dans ce secteur, les Mavs ont enchaîné les victoires en janvier grâce à leur défense. Nouvelle illustration cette nuit. Alors que son équipe avait encaissé 63 points à la pause, Jason Kidd a massivement utilisé la défense de zone après la pause. Un choix tactique directement payant puisque Joel Embiid, principale menace adverse à contenir, a eu beaucoup plus mal à faire le jeu des 76ers, limités à 35 points en seconde période.

– Les 76ers encore battus au rebond. Philadelphie est l’une des pires équipes de la ligue dans ce secteur. Cette nuit, les 76ers n’ont capté que 36 rebonds, soit seulement 4 de moins que les Mavs. Ces derniers ont toutefois récupéré deux fois plus de rebonds offensifs. Ce qui explique pourquoi Dallas a pu s’offrir 15 tirs de plus dans le jeu, tout en shootant autant sur la ligne des lancers-francs.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Huitième triple-double de la saison, et 44e en carrière, pour le Slovène qui a dominé les débats à la finition et à la création (record en saison égalé avec 15 passes). Petit bémol avec sa maladresse aux lancers-francs et à 3-points.

✅ Joel Embiid. Une première mi-temps de domination pour le pivot des 76ers qui a été beaucoup moins flamboyant en seconde période, car moins bien servi. Il a signé son 23e double-double de l’année mais n’a pas empêché son équipe de couler au score lorsqu’il était en jeu (-17).

✅ Jalen Brunson. Encore une belle soirée pour le lieutenant de Luka Doncic qui n’a pas perdu un seul ballon, alors qu’il a beaucoup eu le cuir en main, pour libérer des espaces et servir le Slovène, régulièrement utilisé en deuxième arrière.

✅ ⛔ Le coaching de Doc Rivers. On s’est notamment beaucoup interrogé sur l’utilisation de Matisse Thybulle qui a beaucoup gêné Luka Doncic tandis que son remplaçant, Danny Green, a connu une soirée très compliquée aux tirs. Les deux hommes ont pourtant disposé du même temps de jeu.

⛔ Le banc des Mavs. Hormis l’action à quatre points de Frank Ntilikina ou l’importante activité au rebond de Josh Green, le banc texan a eu un apport très limité.

CHANGEMENT DE PANIER !

Scène peu commune au milieu du premier quart-temps. Après avoir converti un panier primé, Luka Doncic a remarqué que quelque chose clochait avec le cercle. Le match a été interrompu et le technicien Boban Marjanovic est intervenu pour faire apparaître que l’arceau n’était pas bien fixé et donc pas droit. Après plusieurs mesures du cercle, le personnel de la salle a finalement décidé d’aller chercher le panier de rechange. Cette drôle d’évènement a tout de même engendré une interruption de 44 minutes !

LA SUITE

Mavericks (29-23) : réception des Hawks, dimanche.

Sixers (31-20) : déplacement à Chicago, dimanche.