Sans le duo Embiid-Harden, les Sixers surprennent le Heat !

Back-to-back oblige, les Sixers avaient décidé de laisser au repos Joel Embiid et James Harden face au Heat, et on craignait évidemment le pire pour les hommes de Doc Rivers. Sauf qu’il y a de jeunes talents dans cette formation, et notamment Tyrese Maxey. Le meneur « sophomore » inscrit 13 de ses 28 points dans le dernier quart-temps pour permettre à Philadelphie de s’imposer 113-106 face au leader de la conférence Est.

Dans une match équilibré de bout en bout, c’est d’abord Shake Milton qui met le feu à la salle en début de 4e quart-temps avec huit des dix premiers de son équipe. Côté Heat, Jimmy Butler est moins en vue que dans le 3e quart-temps, et c’est Bam Adebayo qui enchaîne les alley-oops pour redonner l’avantage aux siens (99-96). Il reste cinq minutes à jouer, et le duo Harris-Korkmaz signe un 6-0 pour permettre aux Sixers d’attaquer le « money time » en tête (103-99).

Jimmy Butler bien servi par Adebayo réduit l’écart, et c’est le moment choisi par Maxey pour tuer le match. Il s’en va au cercle, et marque avec la faute. Derrière, il plante un 3-pts qui enflamme la salle et son banc. Puis c’est lui qui bâche Caleb Martin ! Victoire finale 113-106 pour Philly qui n’a pas dit son dernier mot dans la lutte pour la 1ère place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tandem Embiid-Harden absent. C’est la première fois que les deux superstars sont absents le même soir. Officiellement, le premier souffrait du dos, tandis que le second ménageait sa cuisse comme il avait déjà joué la veille. Les Sixers entament un « road trip » de trois matches avec une rencontre face aux Lakers, et ils devraient être en tenue.

– Tyler Herro et Duncan Robinson ciblés. Que ce soit Tyrese Maxey ou Shake Milton, les Sixers ont beaucoup ciblé Tyler Herro en fin de match. Clairement un choix intentionnel de Doc Rivers qui voulait que ses joueurs punissent le maillon faible de la défense du Heat. Même punition pour Duncan Robinson.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Quand le public scande votre nom, c’est que la soirée a été très bonne. Le meneur des Sixers a prouvé qu’il pouvait se comporter en leader, notamment en prenant le match à son compte. C’est l’une des révélations de la saison et ses coéquipiers et le public sont à fond derrière lui.

✅ Le duo Milton/Korkmaz. Une fois n’est pas coutume, le banc des Sixers a été efficace. Shake Milton a été le Lieutenant de Tyrese Maxey en première période, avant d’en remettre une couche au début du 4e quart-temps. Furkan Korkmaz s’est mis en confiance en plantant ses quatre premiers tirs. C’est dommage qu’il ne voie pas plus souvent la balle quand James Harden et Joel Embiid sont là…

✅Bam Adebayo. Le « Big Three » du Heat a été efficace mais jamais en même temps… Le plus régulier, c’est Bam Adebayo dont la puissance a fait des dégâts en milieu de quatrième quart-temps. Jimmy Butler, très fort dans le 3e quart-temps, a disparu ensuite.

⛔Duncan Robinson. Nouvelle soirée difficile pour le shooteur du Heat dont la saison est compliquée.

LA SUITE

Miami (47-25) : réception des Warriors mercredi

Philadelphie (44-27) : déplacement mercredi chez les Lakers