LeBron James reste le Roi de Cleveland

Un mois après avoir planté le shoot de la gagne lors du All-Star Game, LeBron James était de retour dans son Ohio natal, pour y défier cette fois-ci les Cavaliers.

Et, dans son ancien jardin, le « King » a de nouveau brillé de mille feux, réussissant un énorme triple-double (38 points, 11 rebonds, 12 passes) pour permettre aux Lakers de l’emporter au Rocket Mortgage Fieldhouse (131-120) !

Bien accompagné par un Russell Westbrook encore séduisant (20 points, 11 passes), le quadruple MVP a sorti le grand jeu face à son ancienne équipe. Se démenant comme un beau diable pour résister au gros match de l’un de ses successeurs chez les Cavs, à savoir Darius Garland (29 points, 17 passes).

Avec ce succès, conjugué à la défaite des Pelicans, Los Angeles récupère ainsi directement la 9e place de la conférence Ouest. Quant aux joueurs de Cleveland, ce revers les laisse sous la menace des Raptors, si ce n’est des Nets, dans la conférence Est…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— LeBron James, au four et au moulin. En triple-double, donc, le quadruple champion NBA n’a pas manqué son retour à Cleveland. Ovationné par son ancien public dans le premier quart-temps, le désormais deuxième meilleur scoreur de l’histoire a encore cartonné individuellement, en grande partie près du cercle, relançant les Lakers à chacune de ses entrées en jeu. Surtout, il a profité de sa venue dans l’Ohio pour devenir le nouveau meilleur marqueur de la saison, juste devant Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, qui ne jouaient pas ce lundi. Clairement, les superlatifs continuent de manquer pour le qualifier, à 37 ans…

— Russell Westbrook confirme son retour en force. Et si le MVP 2017 commençait enfin à trouver sa place aux côtés de LeBron James ? S’il est certainement encore un peu trop tôt pour l’affirmer, le meneur des Lakers semble en tout cas reprendre confiance en lui depuis trois matchs : 21.3 points, 8.0 rebonds et 9.7 passes de moyenne, à 53% aux tirs. Agressif à souhait, bon à la création et peu dispendieux, au shoot (7/14) comme dans la gestion du ballon (1 perte de balle), Russell Westbrook retrouve quelques couleurs et c’est tout Los Angeles qui en profite. De bon augure, dans cette fin de saison au couteau pour les Californiens…

— Darius Garland encore irréprochable. Avec son gros double-double, le meneur All-Star a une fois de plus été l’homme-fort de Cleveland cette nuit. Jamais à court d’inspiration dans ce match d’attaque, il n’a eu de cesse d’alimenter la marque de son équipe, aussi bien au scoring qu’à la création. Seul bémol : à l’image de tous les Cavaliers (et de tous les Lakers), il ne s’est pas foulé en défense et ses oublis dans le domaine ont par exemple permis à Russell Westbrook et surtout D.J. Augustin de prendre confiance offensivement. Plombant progressivement les chances de victoire des Cavs…

LES TOPS/FLOPS

✅ D.J. Augustin. Il aura été l’étincelle des Lakers aujourd’hui. En sortie de banc, le meneur de 34 ans a effectivement fait parler la poudre de loin : 20 points, à 6/6 à 3-pts ! Incandescent et en pleine confiance, il s’est avéré terriblement précieux dans le premier quart-temps. Au moment même où les « Purple & Gold » ne parvenaient pas à régler la mire derrière l’arc et accusaient par conséquent un retard de -14. Son entrée en jeu a donc réveillé tout le collectif californien, tandis que DJ Augustin ne s’est pas arrêté en si bon chemin, continuant de sanctionner les oublis défensifs des Cavs au fil de la rencontre.

⛔ Kevin Love. Un petit match pour l’ailier-fort des Cavaliers (8 points, 6 rebonds et 4 passes, à 2/7 à 3-pts), qui s’est surtout mangé l’un des posters de la soirée. Et il est signé de son ancien camarade LeBron James ! Kevin Love a ainsi tenté de jouer la carte du passage en force, lorsque le « King » a décidé de s’envoler pour claquer un dunk terrible, avant la mi-temps. Une bien mauvaise idée, puisque les arbitres ne sont pas rentrés dans son jeu, laissant James réussir l’un des highlights de la nuit. Sans que ça ne perturbe ensuite spécialement Kevin Love qui, en bon joueur, en a rigolé avec « LBJ » à la pause…

⛔ Les défenses. Il ne fallait pas être un grand amateur de jeu défensif pour espérer prendre du plaisir devant cette partie. Avec leurs 251 points inscrits en cumulé, les Cavaliers et les Lakers n’ont clairement pas fait le moindre effort dans ce secteur et les paniers faciles se sont du même coup enchaînés dans la raquette, alors que les tirs ouverts étaient fréquents derrière l’arc. Pas la meilleure des vitrines pour la ligue, en termes de dépassement de soi et de combativité…

LA SUITE

Cleveland (41-31) : déplacement à Toronto, dans la nuit de jeudi à vendredi (00h30).

Los Angeles (31-41) : réception de Philadelphie, dans la nuit de mercredi à jeudi (03h00).