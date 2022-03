Kevin Durant sort le grand jeu face au Jazz

Les Nets ont décroché leur sixième victoire sur leurs sept derniers matchs en venant à bout du Jazz cette nuit. Face à une grosse écurie de la conférence Ouest, Brooklyn a pu compter sur un Kevin Durant des grands soirs pour faire la différence. Après une première mi-temps équilibrée, KD a pris les choses en main en claquant 15 points dont deux paniers à 3-points coup sur coup dans le troisième quart-temps pour assurer un avantage confortable aux siens à 12 minutes du terme (91-75).

Les Nets ont bien tenté d’enfoncer le clou dans la foulée et n’ont pas été loin de réussir leur coup lorsque Patty Mills a envoyé deux paniers à 3-points avant d’être suivi par 5 points de Kevin Durant pour porter la marque à 108-87 à six minutes de la fin.

Utah a alors jeté ses dernières forces dans la bataille avec Donovan Mitchell et Jordan Clarkson pour sanctionner de loin et Rudy Gobert pour finir le travail avec deux dunks. À 57 secondes du buzzer, Donovan Mitchell a ainsi réussi à ramener l’écart à deux possessions (112-106).

Kevin Durant s’est alors chargé de mettre fin au suspense avec un drive vers le cercle pour mieux mettre en orbite Nic Claxton, à la réception d’un alley-oop synonyme de victoire pour Brooklyn, 114-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une marche de plus pour Kevin Durant. Même s’il a également brillé à la passe, Kevin Durant s’est montré particulièrement chaud au scoring, à 15/23 au tir. En plus de la victoire, il s’est offert la place de Jerry West au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire et pointe désormais au 22e rang avec 25 213 points. Sa prochaine cible, Reggie Miller (25 279) ne devrait pas faire long feu !

– Donovan Mitchell diminué ? Après sa grosse prestation face aux Knicks, Donovan Mitchell est apparu souffrant du poignet droit. Il a même dû revenir brièvement sur le banc en début de match afin d’être soigné puis de revenir, visiblement en meilleure condition. Un pépin qui explique peut-être en partie sa soirée difficile au tir (30 points à 9/23 dont 5/15 derrière l’arc) et ses six ballons perdus.

– Seth Curry touché à la cheville. C’est la mauvaise nouvelle de la soirée, dans un match marqué par de nombreuses chutes. Seth Curry n’a pas résisté à la sienne et s’est tordu la cheville, suffisamment pour rentrer au vestiaire après seulement 12 minutes de temps de jeu. On croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave du côté des Nets.

TOPS/FLOPS

✅ La connexion Durant-Claxton. Au-delà des exploits individuels de Kevin Durant au scoring qui rappellent à quel point il est un attaquant de grande classe, sa connexion avec Nic Claxton (15 points à 8/8 au tir, 6 rebonds, 4 passes décisives) a fait plaisir à voir sur ce match. Le pivot n’a clairement pas le plus gros CV du roster mais il mérite sa place pour son agressivité et son intensité, un profil qui semble plaire à KD qui a pris un malin plaisir à le trouver tout au long du match. Comme un symbole c’est sur un alley-oop entre les deux joueurs que les Nets ont plié la rencontre.

⛔ Rudy Gobert. Le pivot français, qui a terminé à 4/5 au tir, avec notamment deux dunks en toute fin de match, aurait pu peser davantage sur la rencontre. Pareil pour ses 4 rebonds, son pire total en la matière depuis plus de deux ans.

LA SUITE

Brooklyn (38-34) : gros programme sur la route à venir pour les Nets : Memphis mercredi, Miami samedi !

Utah (45-27) : le Jazz enchaîne ce mercredi à Boston