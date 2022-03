DeMar DeRozan et Zach LaVine stoppent la belle série des Raptors

Proches au classement de l’Est (respectivement 5e et 7e à 41-29 et 40-31), Chicago et Toronto se retrouvent au United Center pour un match qui peut avoir son importance dans quelques semaines, au moment de calculer les « tie-breaker » à la fin de la saison régulière.

La première mi-temps est particulièrement disputée, les deux formations ne se lâchent pas d’une semelle et se lancent dans un véritable chassé-croisé (13 changements de leader au score) de 24 minutes. Les dynamiques en attaque des deux clubs sont cependant différentes : les Raptors s’appuient surtout sur Pascal Siakam et Fred VanVleet (16 et 10 points) en fers de lance, quand la marque des Bulls est un peu mieux répartie (8 joueurs marquent en première mi-temps, DeMar DeRozan à 13 points).

À la pause, Chicago est devant, par le plus petit écart possible (55-54).

Au retour des vestiaires, l’écart se creuse bien plus rapidement qu’en première mi-temps : sous l’impulsion d’un très bon Zach LaVine (16 points), les Bulls réalisent un gros troisième quart-temps (30-18), avec notamment un 15-0 infligé aux hommes de Nick Nurse, et ils prennent le large à l’entame du dernier acte (85-72). Un dernier acte qui se résume à un « garbage time » déguisé, les Raptors tentant à plusieurs reprises de recoller, sans succès face à des Bulls qui les repoussent sans difficulté à chaque fois.

Après une première mi-temps d’observation, les Bulls ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième période, et les Raptors ne sont pas parvenus à tenir la cadence (113-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Patrick Williams effectue son retour. Absent depuis le 5e match de la saison, le jeune ailier a enfin marqué son retour. En quelque sorte, c’est le « vrai » début de la saison de l’ancien joueur de Florida State, qui n’avait pas vraiment eu le temps de trouver son rythme en octobre. En sortie de banc, avec un temps de jeu limité (19 minutes), il a livré quelques bons passages et signe un match discret mais rassurant pour un retour : 7 points (3/8) et 2 rebonds.

– Ayo Dosunmu, rookie mais déjà facteur X. Cette saison, le meneur a alterné entre le cinq majeur et le banc, au gré des différentes blessures de Lonzo Ball, Zach LaVine ou encore Alex Caruso. Le premier toujours absent, ce sont les deux derniers cités qui étaient titulaires sur les lignes arrières, et l’ancien de la fac’ d’Illinois est donc sorti du banc. Et comme souvent cette saison, il s’est imposé comme le facteur X, apportant énergie en défense, opportunisme en attaque et entrain dans le jeu collectif. Véritable boule d’énergie inépuisable, il s’est parfaitement intégré dans le collectif de Chicago, et sa performance du soir (11 points à 5/9, 2 rebonds et 6 passes) était une des plus propres de son exercice 2021-22.

– Fin de série pour les Raptors. Les joueurs de Nick Nurse restaient sur six victoires de suite à l’extérieur ! Un record de franchise.

TOPS/FLOPS

✅ Le « one-two punch » des Bulls. Il s’agit évidemment de Zach LaVine et DeMar DeRozan, qui terminent tous les deux à 26 points (avec 6 rebonds et 6 passes pour le premier). Cohérents dans leurs choix offensifs (20/32 aux tirs en cumulé), ils ont porté les Bulls vers une victoire aisée, le premier se chargeant de mener la charge après la pause, quand le second s’est chargé d’alimenter le « scoring » durant la première mi-temps.

✅ Pascal Siakam & Fred VanVleet. Le duo fort de Toronto a tenu son rang malgré la défaite. Le premier compile 22 points (à 8/14), 5 rebonds et 4 passes, quand le second n’est pas en reste avec 19 points, 6 rebonds et 9 passes, malgré des déchets en attaque (9/19) et beaucoup de fautes (5). Mais les deux joueurs étaient peut-être un peu trop esseulés en seconde mi-temps pour espérer offrir la victoire à Toronto.

✅ Chris Boucher. Le longiligne intérieur a signé un double-double en sortie de banc : 19 point et 10 rebonds. Seul remplaçant de Toronto à dépasser les 10 points, il a brillé en relais de Pascal Siakam et Precious Achiuwa par son énergie de tous les instants. Le Canadien est précieux dans la rotation resserrée de Nick Nurse.

⛔️ Scottie Barnes. Soirée poussive pour le rookie, qui a dépensé beaucoup d’énergie et commis beaucoup de fautes (5) en défense face à DeMar DeRozan, Zach LaVine et même Nikola Vucevic sur certaines séquences. En attaque, il a manqué alors de jus et de lucidité : il termine avec 8 points à 3/9 aux tirs, mais compense par 6 rebonds et 5 passes.

LA SUITE

Chicago (42-29) : « back-to-back » ce soir à Milwaukee

Toronto (40-32) : réception des Cavaliers, jeudi