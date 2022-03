Defensive Player Of The Year : le coup de gueule de Marcus Smart

Rudy Gobert, Draymond Green, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr. et Mikal Bridges. Tels sont les principaux favoris pour le titre de défenseur de l’année, si l’on se fie à un récent point d’étape réalisé par une plateforme de paris. Absents de marque : les représentants des Celtics qui disposent pourtant de la meilleure défense de la ligue depuis un moment.

Au grand dam de Marcus Smart dont la réputation dans le secteur est connue depuis des années. « Le fait de ne même pas être évoqué dans la discussion, sans parler de le remporter, c’est de la connerie pour moi, décrit crûment le joueur sélectionné à deux reprises parmi les meilleurs défensifs. On le sait tous : c’est un concours de popularité. Il y a Rob (Williams) et moi, et nous ne sommes même pas dans la discussion pour ce titre tout en étant dans la meilleure équipe défensive de la ligue. »

Leurs noms pourraient effectivement être cités pour récompenser la défense collective des Celtics dans laquelle Al Horford, et les deux vedettes Jayson Tatum et Jaylen Brown, sont également beaucoup mobilisés.

Pour son cas personnel, Marcus Smart, qui n’a pas reçu la moindre voix lors du vote de l’année dernière, a conscience que la candidature d’un arrière est systématiquement plus compliquée à « défendre » que celle d’un intérieur, susceptible d’impressionner davantage avec ses contres par exemple.

Il n’a pas manqué de rappeler récemment sur Twitter que Gary Payton est le dernier arrière a avoir réussi ce petit exploit en 1996.

« Je ne vois pas pourquoi il est si difficile pour un arrière de le remporter. On parle de ce que les intérieurs font, je ne leur enlève rien. Mais il faut comprendre qu’un attaquant doit passer devant nous, les arrières. La plupart du temps, on rend les choses si difficiles qu’au moment où il arrive devant l’intérieur, tout ce qu’il y a à faire est de l’envoyer dans le sens inverse », détaille le meneur des Celtics, auteur de 20 points et 5 interceptions face aux Pistons cette nuit.

Ce constat est frustrant pour lui qui estime que ses homologues « se sacrifient, plongent sur la majorité des ballons qui traînent. Vous êtes celui qui prend les fautes offensives, celui qui prend les coups pour diriger vers les intérieurs. » Un travail de soldat peut-être moins visible ou spectaculaire aux yeux des votants.

Même si Rudy Gobert a remporté le trophée en 2021, devant Ben Simmons, des arrières et des extérieurs avaient obtenu des voix : Jrue Holiday, Jimmy Butler, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Matisse Thybulle. Des joueurs capables de défendre sur plusieurs positions. Comme Smart.

« Je pense que je devrais être en lice pour le trophée de Defensive Player of The Year. Qui d’autre que moi peut défendre sur les cinq positions ? » demande Smart. « Le dernier arrière à avoir remporté ce trophée, c’était Gary Payton, et il ne défendait pas sur les pivots. Moi, je défends sur les arrières et les pivots. Je pense que la question ne se pose même pas… Ce qui me distingue, je dirais d’abord que c’est ma manière de défendre sur les intérieurs. Je suis petit et je suis capable de stopper des joueurs comme Kristaps Porzingis, Tristan Thompson, Kevin Love… Des intérieurs vraiment grands. Des joueurs aux styles différentes, certains ne sont pas de vraies menaces au scoring, mais ils sont puissants. Même si je suis capable de défendre sur Steph Curry, LeBron (James), John Wall, James Harden… On ne voit pas d’intérieurs capables de défendre sur un intérieur puis de défendre sur un arrière. »