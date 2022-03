Vainqueurs des Pistons, les Celtics se rapprochent du podium

Face à des Pistons qui jouent leur meilleur basket de la saison, les Celtics ont galéré pour s’imposer 114-103 et remporter une 18e victoire sur leurs 21 derniers matches. A l’image de Cade Cunningham, Detroit joue de mieux en mieux au basket et les Pistons l’ont montré sur le parquet du TD Garden. Les deux équipes se sont ainsi rendu coup pour coup lors de la première mi-temps. D’un côté c’est Jayson Tatum qui score, de l’autre c’est le rookie des Pistons. Aucune des deux équipes ne parvient à faire un break au score malgré parfois de bonnes séquences collectives. A la pause, Boston mène mais d’un tout petit point (62-61).

Au retour des vestiaires, même mano a mano. On comprend mieux pourquoi Detroit reste sur trois succès de rang à l’extérieur, dont une à Boston d’un petit point. Marvin Bagley et Jerami Grant se mettent au niveau de Cunningham, mais Jaylen Brown et Tatum leur répondent. C’est finalement au tout début du 4e quart-temps que Boston va appuyer sur l’accélérateur.

Sans surprise, c’est Tatum qui sort le grand jeu. Tout d’abord, il score un panier avec la faute puis sert par deux fois Al Horford qui score 4 points de suite. Quelques secondes plus tard, Tatum imite le Dominicain et permet à son équipe de mener de 8 points (102-94). Detroit est asphyxié au point de n’inscrire que deux paniers dans le dernier quart-temps, et encore, c’est dans les trente dernières secondes… La troupe de Dwane Casey ne reviendra pas et Boston engrange une 5e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La série des Celtics. Depuis le 21 janvier, Boston n’a connu la défaite que 3 fois en 21 matchs. C’est une équipe qui semble avoir trouvé une identité, un style de jeu. Surtout, les joueurs montrent une envie de se partager le ballon et de mettre en valeur le coéquipier. Par moments, on retrouve le Boston des plus belles années Stevens, avec une agressivité défensive en plus.

Boston prépare le grand soir. Ce soir, Boston est allé chercher ce match avec le coeur, sous les yeux d’un joueur qui incarnait à la perfection ces valeurs de courage et de détermination, Kevin Garnett. Champion NBA 2008 avec les Celtics, Garnett verra son maillot retiré dimanche soir. Ce soir, il était entouré de Paul Pierce, James Posey, Leon Powe et Brian Scalabrine. Est-ce que Ray Allen sera présent dimanche ?

Detroit sur la bonne voie. Cette saison, les Pistons ne feront évidemment pas les playoffs, mais l’équipe commence à se construire, à bien jouer au basket. Cade Cunningham est un « franchise player » et Saddiq Bey peut prendre feu n’importe quand. A leurs côtés, Jerami Grant a retrouvé son meilleur niveau et Marvin Bagley III semble retrouver le sourire et l’envie de jouer au basket. De bon augure pour la suite.

TOPS/FLOPS

✅Jayson Tatum. On se répète depuis quelques jours, Jayson Tatum joue le meilleur basket de sa jeune carrière. Très fort sur l’isolation, il est de plus en plus collectif. Du coup, le jeu vient à lui et il force moins. Ce soir, il termine avec 31 points. C’est son 5e match de suite à 30 points. C’est un record pour lui et il semble bien parti pour continuer. Avec un tel Tatum, Boston fait peur.

✅Cade Cunningham. Il avait commencé la saison assez timidement, mais le rookie semble de plus en plus à l’aise. C’est simple, son jeu à évolué rapidement et il est capable de grand match au scoring. Jusqu’à présent, il était rarement dans la course au Rookie of The Year, mais petit à petit ses performances parlent pour lui. Il a beaucoup tenté (27 tirs), mais il n’a jamais douté : 27 points et 8 rebonds pour le fer de lance des Pistons.

⛔Saddiq Bey. C’est dommage qu’il n’ait pas pu avoir son rendement habituel… Il a disparu quand son équipe avait besoin de lui, et il termine avec seulement 9 points à 6 sur 17 aux tirs.

LA SUITE

Pistons (18-49) : réception des Clippers dimanche.

Celtics (41-27) : dimanche, Boston accueille Lukas Doncic et Dallas pour le retrait du maillot de Kevin Garnett.