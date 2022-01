Le meilleur cinq défensif de la ligue est à Boston

Cette saison, les Celtics ont maintenu leurs adversaires à 90 points inscrits ou moins à huit reprises. Bilan des opérations : huit victoires. Dans la ligue d’aujourd’hui, un tel ratio, qui n’est évidemment pas propre aux Celtics, n’a pas grand-chose de surprenant. Il n’empêche que les C’s ont marqué les esprits en la matière ces derniers jours.

Dimanche, ils ont dominé de 29 points les Wizards en les limitant à 87 points. Deux jours plus tard, ils ont fait encore plus fort avec une victoire historique de 53 points face à des Kings contenus à seulement 75 points. C’était la meilleure performance défensive de l’année égalée pour Boston qui a encaissé moins de 80 points à quatre reprises.

Points communs à ces quatre rencontres ? Ime Udoka disposait de son cinq majeur idéal avec Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams.

Ce cinq a en effet la particularité de présenter le meilleur « Defensive Rating » de la ligue (91 points encaissés sur 100 possessions) pour les combinaisons utilisées plus de 100 minutes depuis le début de saison.

« Il y a une familiarité entre ces gars qui sont ici depuis un certain temps », constate Ime Udoka. « De toute évidence, l’intensité physique est plus élevée avec un meneur de jeu fort, de grands ailiers et deux intérieurs. On a un avantage de taille. J’aime notre polyvalence, cette dimension physique et le fait qu’ils soient soudés. Il semblerait que, lors des deux derniers matchs, avec le retour de ces gars, on a pris de très bons départs. »

En témoigne par exemple un premier quart-temps façon bulldozer (38-13 !) infligé aux Kings. Robert Williams, qui présente l’un des meilleurs « Defensive Rating » de l’équipe, est également impressionné par la bonne entente défensive (visiblement meilleure que celle de l’autre côté du terrain…) de ce cinq.

« Tout le monde tient son rang et s’entraide. Je crois que c’est le plus important dans ce qu’on fait. Même lorsqu’on fait des erreurs en défense, j’ai le sentiment que le deuxième rideau est excellent pour venir en soutien », détaille le jeune pivot des Celtics, auteur de son record en carrière au rebond (17) contre Sacramento.

Le point noir est que Ime Udoka n’a pas beaucoup pu s’appuyer sur ce cinq, justement. En seulement 14 matches disputés avec eux, les Celtics l’ont pourtant emporté à neuf reprises. Ce qui fait dire à Aaron Nesmith que « maintenant que tout le monde est de retour, on peut enfin faire ce qu’on veut défensivement et offensivement ».