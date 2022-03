Stats & Highlights | Même sans Nikola Jokic, Denver redémarre alors que Minnesota accélère

Les Wolves et les Nuggets se suivent au classement. Denver est toujours 6e de l’Ouest et repart dans la bonne direction avec sa victoire contre Houston, malgré l’absence de Nikola Jokic et après une défaite contre le Thunder.

Oklahoma City, justement, n’a pas réussi à confirmer et à surprendre Minnesota, septième de l’Ouest. Les Wolves ont été trop forts offensivement et c’est leur troisième succès de rang.

Oklahoma City – Minnesota : 101-138

Le Thunder n’a pas défendu et voulait résister avec son attaque. Mais en ce moment, les Wolves frappent fort. En première période, ils inscrivent 77 points, dont 45 dans le second quart-temps, avec 57% de réussite au shoot ! Ils ont l’avantage, mais Shai Gilgeous-Alexander, avec 20 unités, essaie de limiter la casse.

Sauf qu’en seconde période, les paniers primés et l’apport du banc finissent par faire la différence. Naz Reid inscrit 20 points à 8/8 au shoot, les remplaçants marquent 74 points et les Wolves enfilent 22 paniers primés. Le Thunder coule et c’est une troisième victoire de suite pour Karl-Anthony Towns et sa bande.

Thunder / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 37 7/15 1/3 6/7 4 6 10 1 4 2 3 0 -17 21 22 D. Bazley 18 1/3 0/1 0/0 0 4 4 1 0 1 2 2 -1 2 6 A. Pokusevski 27 4/10 2/5 2/2 1 4 5 2 2 1 0 0 -12 12 14 S. Gilgeous-Alexander 30 14/21 1/3 4/5 1 4 5 7 3 1 5 0 -13 33 33 T. Mann 32 5/13 3/7 2/2 1 5 6 2 1 3 8 0 -15 15 10 L. Waters III 27 2/9 1/8 0/0 0 3 3 1 2 0 2 1 -36 5 1 O. Sarr 16 2/2 0/0 1/2 1 3 4 0 2 1 1 0 -28 5 8 T. Maledon 25 2/10 1/6 3/3 0 2 2 4 2 1 2 0 -32 8 5 V. Krejci 28 0/3 0/2 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 -31 0 0 Total 37/86 9/35 18/21 8 31 39 19 16 12 23 3 101 Timberwolves / 138 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 24 2/4 0/0 0/0 3 5 8 3 1 2 0 2 +9 4 17 J. McDaniels 23 6/12 3/7 1/2 0 1 1 2 4 2 2 1 0 16 13 K. Towns 25 7/12 1/3 5/7 2 6 8 3 2 3 3 1 0 20 25 P. Beverley 24 2/8 2/7 1/2 0 1 1 8 4 1 4 0 +8 7 6 D. Russell 25 5/11 2/7 5/5 1 1 2 7 1 3 2 0 +13 17 21 T. Prince 20 7/10 3/5 1/1 0 5 5 1 2 1 3 2 +21 18 21 N. Knight 5 0/0 0/0 1/2 1 1 2 1 0 1 2 0 +8 1 2 J. Layman 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 0 0 J. Okogie 6 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 2 1 1 0 +11 2 3 N. Reid 18 8/8 2/2 2/2 0 5 5 2 0 0 1 0 +29 20 26 J. McLaughlin 23 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 1 +28 5 8 M. Beasley 23 5/11 5/10 0/0 0 5 5 3 0 0 0 0 +21 15 17 J. Nowell 13 3/7 1/2 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 +21 7 8 L. Bolmaro 5 2/4 2/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 +8 6 7 Total 49/90 22/47 18/23 7 34 41 35 17 17 18 7 138

Denver – Houston : 116-101

Privés de Nikola Jokic, malade, les Nuggets ont pu compter sur un grand DeMarcus Cousins (31 points). L’ancien All-Star est à Denver pour remplacer si nécessaire le MVP 2021, et il a montré face aux Rockets qu’il pouvait parfaitement remplir ce rôle. Les joueurs de Michael Malone ont fait la différence en deuxième quart-temps.

En fin de troisième, DeMarcus Cousins enchaîne un 3-pts et des lancers-francs pour donner 17 points d’avance aux Nuggets avant le dernier acte. Il enfonce le clou ensuite, avec un dunk dans les dernières minutes, pour maintenir un écart suffisant. C’est une douzième défaite de suite pour Houston…