Brandon Ingram et CJ McCollum font valser le Jazz !

Les Pelicans n’ont laissé aucune chance au Jazz lors d’un match qui s’annonçait alléchant entre deux des équipes les plus en formes de la conférence Ouest. Le talent de Brandon Ingram et de C.J. McCollum ainsi que l’intensité défensive d’Herb Jones avaient plié le match à la mi-temps (65-38).

Un 10-0, ponctué d’un dunk tonitruant de Jaxson Hayes sur Rudy Gobert, dans les quatre premières minutes du premier quart-temps avait donné le ton. Les Pelicans en agresseurs, le Jazz en agressé, des deux côtés du terrain. À l’image des 3 interceptions de Herb Jones, La Nouvelle-Orléans a mis la meilleure attaque NBA sous l’éteignoir, marquant 17 points sur 12 ballons perdus du Jazz, tout en limitant leur adversaire à 33% de réussite aux tirs.

La démonstration a continué de plus bel après la pause. Souvent montrés du doigt cette saison, et a juste titre, la défense extérieure d’Utah a été mise en lambeaux par le duo Ingram – McCollum. Ils se sont relayés pour marquer 24 des 30 points de leur équipe en troisième quart-temps, à 11 sur 15 aux tirs, et passer l’écart au dessus des 30 points. Les Pelicans sont invaincus depuis le All-Star Break.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense d’Herb Jones sur Donovan Mitchell. Le rookie a limité la star du Jazz à 14 points et 5 sur 18 aux tirs. L’activité et la dureté d’Herb Jones lui ont permis de s’octroyer un rôle de titulaire et il donne raison à son entraineur. Son activité et intensité ont donné le ton pour les Pelicans dès le début du match. Dans son sillage, ses coéquipiers se sont mis au diapason et c’est toute la défense de La Nouvelle-Orléans qui en bénéficie.

– Le soir sans pour le Jazz. En pleine bourre depuis le All-Star Game et le retour de tous les joueurs, Utah est passé complètement au travers. S’il leur est arrivé de manquer d’énergie, de rigueur et d’intensité en défense, cette nuit même leur attaque, pourtant si dynamique, semblait bloquée en seconde, et les Pelicans ont sauté sur l’occasion. Les hommes de Quin Snyder ont perdu 21 ballons, qui ont donné 36 points à leur adversaire, il n’ont pas dépassé la barre des 35% de réussite aux tirs, et ont encaissé 58 points dans la raquette. Une soirée à vite oublier pour Utah.

– La complémentarité de Brandon Ingram et C.J. McCollum. En une petite dizaine de matchs depuis l’arrivée de CJ McCollum, les Pelicans ne cessent de progresser et tout part de l’entente entre Ingram et l’ancien Blazer. Les deux joueurs se cherchent souvent sur le terrain et ont déjà trouvé un équilibre dévastateur pour leurs adversaires. Il faut également mettre en avant la progression de Brandon Ingram dans la création. Connu pour ses qualités de scoreur, il est devenu beaucoup plus patient cette saison et ça lui permet de briller dans le collectif des Pelicans plutôt qu’en soliste.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. L’ailier des Pelicans était partout cette nuit. Il a terminé meilleur marqueur (29 points), meilleur rebondeur (8 prises), et meilleur passeur (6 caviars) de son équipe, le tout en seulement 30 minutes de jeu.

✅ C.J. McCollum. En feu depuis son arrivée en Louisiane, l’arrière a continué sur sa lancée, marquant 12 de ses 24 points en troisième quart-temps. Il a également pris 5 rebonds et délivré 4 passes décisives.

⛔ Donovan Mitchell. Le All-Star d’Utah a été transparent pendant toute la rencontre. Il a été dominé par Herb Jones et n’était pas prêt à faire face à une telle intensité défensive. Il a terminé à 5 sur 18 aux tirs

⛔ Bojan Bogdanovic. Le Croate a connu l’un des pires matchs de sa saison, ratant 10 de ses 11 tentatives et perdant également 4 ballons.

LA SUITE

La Nouvelle-Orléans (27-36) : les Pelicans se déplacent à Denver pour faire face au MVP Nikola Jokic

Utah (37-25) : le Jazz essaiera de retrouver le chemin de la victoire à Oklahoma City