Un grand Tyrese Maxey permet aux Sixers d’enchaîner face aux Cavs

Que faire alors que Joel Embiid, dans un petit soir en terme d’adresse, peut compter sur le soutien de James Harden et surtout de Tyrese Maxey ? Si le but est d’empêcher la star camerounaise de scorer dans la raquette, alors James Harden sanctionne de loin. Si l’intention est de gêner James Harden sur pick-and-roll, alors c’est Tyrese Maxey qui frappe… Doc Rivers a une multitude de solutions et, pour l’instant, il semble bien les utiliser.

Pourtant, Cleveland a fait la course en tête en première mi-temps. Capables de ralentir au maximum le jeu, ils ont forcé les Sixers à défendre. Et à ce petit jeu, les coéquipiers de James Harden n’ont pas été très à l’aise en début de match. Résultat : ils étaient menés de 8 points à la pause (71-63).

Mais au retour des vestiaires, les ajustements ont été les bons. Plus agressifs sur le porteur de la balle, ils ont enfin réussi à se procurer des contre-attaques. Dès que James Harden peut jouer vite, ils semblent inarrêtables. Poussés par leur public, ils n’ont pas baissé le pied en seconde période malgré les assauts du duo Garland/Allen.

Philadelphie prend les devants début du quatrième acte grâce à un tir de Geroges Niang. Ensuite, poussés par leur public, ils ont tout donné pour garder cet avantage. Joel Embiid poste haut, James Harden sur un magnifique floater et pour terminer Tyrese Maxey d’un superbe dunk offrent une nouvelle victoire des Sixers, la cinquième de suite pour Philly, qui se rapproche du sommet de la conférence Est, même si Miami a trois victoires de plus.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps parfait des Cavaliers. Cette équipe de Cleveland sait vraiment jouer au basket. Ils ont ainsi donné une vraie leçon aux Sixers lors du premier acte. Portés par le duo Okoro/Garland, les Cavaliers ont mis à mal leurs adversaires. Philadelphie a pris l’eau avec 43 points marqués en 12 minutes par Kevin Love et sa bande. Malheureusement, la suite a été plus compliquée pour l’attaque des Cavaliers.

– Le trio infernal des Sixers. Non, les Sixers, ce n’est pas un duo mais un tiercé gagnant. Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey ont scoré 80 points à trois. Mais ce qui est le plus effrayant en plus du chiffre, c’est que l’on a l’impression qu’ils jouent ensemble depuis très longtemps alors que c’est que leur quatrième match ensemble. Les trois hommes mettent aussi en confiance leurs coéquipiers. Ce soir, on a vu Georges Niang par exemple être parfait en sortie de banc grâce aux belles offrandes de James Harden ou Tobias Harris, timide au scoring depuis quelques temps, prendre ses responsabilités en fin de match.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Comment ne peut aimer la nouvelle star des Sixers ? Ce soir, il termine avec 33 points. L’exemple parfait du jeune travailleur destiné et déterminé à un être un élément majeur de sa franchise pendant de longues années. Il a laissé James Harden mener le jeu et s’est installé dans un rôle de scoreur qui lui va à merveille. En plus d’être très rapide, il est capable de scorer à longue distance.

✅ Darius Garland. Il est le troisième joueur des Cavaliers à réaliser un match à plus de 25 points (26) et plus de 15 passes (19). C’est le nouveau visage de la franchise, le joueur qui doit ramener son équipe en playoffs. Il a réalisé une partition parfaite et fait douter le plus longtemps possible les Sixers. Capable de driver n’importe quel défenseur et finir au panier ou alors trouver un coéquipier ouvert, il a plusieurs fois donné le tournis à son vis-à-vis avec sa qualité de dribble.

✅ James Harden. Le voir lever les bras pour chauffer les fans des Sixers est la preuve que les deux camps étaient faits pour se rencontrer. Ce soir, il a commencé le match plutôt doucement puis quand son équipe a eu besoin de lui, il a activé le mode « MVP ». Ses « stepback » à 3-points sont toujours aussi imprévisibles et sa faculté à changer de rythme le rend indéfendable. En fin de match, il score sur un floater puis envoie Tyrese Maxey au dunk. 25 points et 11 passes pour l’ancien des Nets et surtout un sourire qui en dit long sur son envie de tout casser.

✅ ⛔ Joel Embiid. Il est rare de critiquer Joel Embiid cette saison mais, même s’il termine la rencontre 22 points, 5 passes décisives et 9 rebonds, il n’a pas réalisé un bon match. Gêné par la taille de Jarrett Allen, il a aussi souffert défensivement et notamment sur la dissuasion. Trop de fois, Darius Garland est venu finir dans la raquette. Mais avec James Harden et Tyrese Maxey, il a eu su soutien pour compenser.

LA SUITE

Philadelphie (39-23) : les Sixers reçoivent Miami demain pour un choc entre les deux premiers de la conférence Est. Un match à ne pas rater !

Cleveland (36-27) : les Cavaliers recevront Toronto dimanche.