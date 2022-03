Les Pistons résistent à des Pacers accrocheurs

Ce duel du « Midwest » entre équipes mal classées de l’Est tourne vite à l’avantage des Pistons, avant la réaction des Pacers en fin de première mi-temps. Très adroits derrière l’arc durant le premier quart temps (5/6), les Pistons, portés par un très bon Saddiq Bey, sont à +7 (39-32) à la fin des douze premières minutes.

Puis l’écart passe à +15 dès l’entame du second quart-temps (50-35), et la rencontre prend alors une sale tournure pour les Pacers. Finalement, les hommes de Rick Carlisle réagissent, et avec la manière : ils concluent la première mi-temps par un 27-15, sous l’impulsion d’un Malcolm Brogdon en mode patron, et n’accusent plus que trois points de retard (65-62) à la mi-temps !

La seconde période est un peu plus linéaire : les deux formations sont au coude à coude durant 24 minutes, sans que les Pacers ne prennent une seule fois l’avantage au score. En effet, malgré un très bon Brodgon, suppléé par un satisfaisant duo d’arrières Hield – Washington Jr, Indiana ne parvient pas à renverser le momentum.

Car Cade Cunningham et Saddiq Bey veillent au grain, bien aidés par les très bons passages de Marvin Bagley III en seconde période. Dans les instants importants du quatrième quart-temps, les trois jeunes joueurs de Detroit marquent les paniers nécessaires et associent leurs forces pour repousser une équipe d’Indiana accrocheuse jusqu’aux derniers instants (111-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les 3-points ont sauvé les Pistons. Les Pacers ont signé un faible 10/40 derrière l’arc, soit 25% de réussite. Pour les Pistons, le ratio est bien plus positif, avec un joli 50% sur les tris primés (15/30). Une grosse différence d’efficacité derrière la ligne à 7m25 qui explique en grosse partie le résultat du match.

Les Pistons confirment leur dynamique actuelle. Depuis le retour du All-Star Break, Detroit avait gagné trois de ses cinq matches, avec trois victoires contre des équipes qui visent les playoffs (Cleveland, Charlotte et Toronto). Le club du Michigan était donc dans une bonne dynamique pour aborder cette rencontre face à son voisin de l’Indiana, et le momentum engrangé par ces victoires précédentes a payé. Malgré leur bilan et leur classement (17-47, 14e), les Pistons sont en fait une des meilleures équipes de l’Est depuis le retour du All-Star Break.

TOPS/FLOPS

✅ Isaiah Jackson. Titulaire au poste 5 en l’absence de Myles Turner, l’intérieur rookie des Pacers termine avec 12 points, 12 rebonds et 4 contres (9 points et 5 rebonds durant le premier quart-temps). Très actif aux rebonds comme son total de prises l’indique, il a également fait preuve d’une disponibilité intéressante en attaque, particulièrement sur « pick-and-roll ». Associé à la paire « Hali-Brogdon », il a bénéficié de bonnes passes pour finir au cercle. L’ancien « freshman » de Kentucky est assurément un joueur dont le développement sera à suivre attentivement, chez ces Pacers qui reconstruisent.

✅ Malcolm Brogdon. Chef d’orchestre des Pacers durant cette rencontre, le « vétéran » a été maladroit (9/23) mais s’en sort quand même bien : 26 points, 5 rebonds et 4 passes. Régulier, il a maintenu son équipe à flot durant tout le match, sans réussir malheureusement à transformer ses efforts en victoire.

✅ Marvin Bagley III. En sortie de banc, l’ancien Dukie a fait preuve d’une énergie décoiffante : 18 points, 8 rebonds et 2 passes ! Seul joueur du banc de Detroit à dépasser les 10 points, et seul Piston avec Cunningham et Bey sur tout le match, le transfuge arrivé de Sacramento a livré une performance sobre, efficace et décisive quant au résultat final de la rencontre. Le Michigan, jusqu’à maintenant, lui réussit.

✅ Saddiq Bey. L’ailier des Pistons a été le catalyseur offensif de son club : 25 points à 8/15, dont un 6/8 derrière l’arc, et une première mi-temps très solide notamment (14 points). Jamais « flashy » mais toujours tranchant, il a fait les bons choix et pris les bons tirs. Il a été l’artisan principal de la victoire des Pistons.

⛔️ Tyrese Haliburton. Alors qu’il avait marqué plus de 10 points au cours ses 9 premiers matchs avec les Pacers, « Hali » n’a pas réussi à signer un 10/10. Car le meneur n’était vraiment pas inspiré offensivement : 8 points à 3/8, dont 1/5 à trois-points, et 4 ballons perdus. S’il a compensé par son altruisme (7 passes) et sa défense (2 contres, une interception), la défaite des siens fait qu’on ne retiendra que son match raté en attaque.

LA SUITE

Detroit (17-47) : lundi, réception des Hawks

Indiana (22-43) : déplacement à Washington dimanche