Auteur du match de sa vie, Cam Johnson tue les Knicks au buzzer !

Il fallait voir les mines décrépites d’Alec Burks ou Immanuel Quickley pour comprendre le sentiment des Knicks. Ces derniers, malgré un match solide jusqu’au bout, n’ont pas su résister à l’éruption inattendue de Cam Johnson, auteur d’un match aussi improbable que son tir de la gagne au buzzer. De quoi faire la joie chez Suns, privés de Chris Paul et Devin Booker (isolement Covid) cette nuit, et le malheur absolu des Knicks qui ont perdu un 7e match de suite (le 17e sur 20…).

Après une première période très équilibrée (26-24 puis 58-55), les visiteurs avaient pourtant accéléré le rythme dans le troisième quart en y inscrivant 38 points. Auteur de deux gros tirs primés consécutifs, Evan Fournier a offert 10 points d’avance aux Knicks.

Dans la même action que son deuxième tir est survenu un moment important de la partie, quand Julius Randle et Cam Johnson se sont gentiment bousculés au rebond. Le souci est que l’intérieur des Knicks a fait la poussette de trop, au point de se faire expulser. Malgré la sortie prématurée de leur leader, Immanuel Quickley et RJ Barrett ont répondu présent pour redonner de l’air aux Knicks au score (79-93), le plus gros écart en faveur des visiteurs.

Une embellie de courte durée puisque l’échauffourée a visiblement motivé Cam Johnson. L’ailier a profité des bonnes séquences de distribution de Cameron Payne pour commencer à enchaîné derrière la ligne à 3-points. Parfois oublié par la défense new-yorkaise, il a ramené son équipe à hauteur des Knicks à trois minutes du terme (104-104).

Avec l’activité de Mitchell Robinson au rebond offensif et un panier primé d’Immanuel Quickley en transition, New York est reparti de l’avant. Mais Cam Johnson et Jae Crowder ont tous les deux répondu derrière l’arc. Avec une nouvelle claquette de Robinson puis un lancer de Burks, New York pensait avoir les cartes en main. C’était sans compter sur le héros de la soirée, auteur d’un missile au buzzer, avec la planche et à un mètre derrière la ligne !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Julius Randle. Sans doute le tournant du match qui a participé à l’explosion de Cam Johnson et à une cassure dans le jeu des Knicks. Leur intérieur livrait pourtant une solide partie avant cette scène. Il a eu le malheur de commettre le geste de trop en allant repousser l’ailier des Suns pour récolter une deuxième faute technique, synonyme d’expulsion, alors que les deux hommes ont pris une technique chacun pour le contact initial.

– Phoenix a beaucoup souffert au rebond. S’imposer en ayant perdu la lutte au rebond de 16 unités (33-49) n’arrive pas tous les soirs dans la ligue. Les Suns y sont parvenus en ayant cédé 12 rebonds offensifs, dont une grande majorité pour Mitchell Robinson. Sans le tir de la gagne de Cam Johnson, l’activité du pivot des Knicks aurait été fatale pour les Suns.

– Le collectif des Suns intact. Les joueurs de Monty Williams viennent de prouver qu’ils pouvaient s’imposer sans leurs deux meilleurs joueurs, Chris Paul et Devin Booker. Et surtout de jouer un basket toujours à la hauteur de leur parcours jusqu’en finale NBA la saison passée. En témoignent ces 28 passes qui ont été permises grâce à l’élévation drastique du niveau de certains « role players » pour compenser les absents.

TOPS/FLOPS

✅ Cam Johnson. Le match de sa vie pour l’ailier qui a montré un caractère imperturbable. Il a eu beau prendre feu dans le dernier acte, avec une majorité de « catch-and-shoot », il est resté calme à attendre que le ballon vienne avec lui sans chercher à tirer la couverture. Sauf sur cette dernière possession où il a pris ses responsabilités.

✅ Cameron Payne. Tandis que son coéquipier explosait sa meilleure marque en carrière au « scoring », le meneur en faisait autant à la passe. Il a terminé avec un gros double-double à la Chris Paul mais a voulu trop en faire dans l’ultime période (2/8 aux tirs…). Sa distribution et ses « floaters » ont tout de même été essentiels.

✅ Mitchell Robinson. Gros double-double pour lui aussi qui a profité des manqués au cercle de RJ Barrett pour multiplier les « tip in » dans le quatrième quart-temps. Actif en défense (4 interceptions et 2 contres), le pivot n’a pas raté un tir dans le jeu.

⛔ Deandre Ayton. Le contraste absolu avec son adversaire direct. Souvent occupé à monter sur les shooteurs new-yorkais, le pivot des Suns s’est exclu de la bataille au rebond et a signé l’une de ses pires performances de l’année dans ce domaine. Il n’a pas beaucoup pesé en attaque non plus pour compenser.

⛔ RJ Barrett. Après avoir manqué ses cinq tirs dans le premier quart-temps, il a trouvé un soupçon d’adresse avant de plonger complétement. L’arrière a voulu prendre l’attaque des Knicks en main après l’expulsion de Julius Randle. Sans succès puisqu’il n’a quasiment jamais trouvé la mire de loin, ni en se rapprochant du cercle. Ses pénétrations ont au moins eu le mérite de fixer la défense des Suns pour faciliter le job de Mitchell Robinson sous le panier.

LA SUITE

Suns (51-12) : déplacement à Milwaukee, dimanche.

Knicks (25-38) : suite du « road trip » dimanche chez les Clippers.