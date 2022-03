Stats & Highlights | Les Bulls et les Spurs en manque de victoires

Avec cette troisième défaite de suite, les Bulls chutent au classement et se retrouvent à la troisième place de l’Est. Avec cette victoire, Atlanta, 10e, se donne un peu d’air face à Washington, 11e.

Même série pour San Antonio. Gregg Popovich est à une victoire d’égaler le record de succès dans l’histoire de la NBA, mais il est bloqué puisque les Spurs ont perdu leur trois dernières rencontres. En gagnant dans le Texas, les Kings peuvent garder encore espoir pour arracher le « play-in ».

Atlanta – Chicago : 130-124

Les Bulls étaient partis sur des grosses bases à 3-pts. Zach LaVine avait inscrit le 10e tir primé de son équipe en début de seconde période et Chicago avait dix points d’avance. Seulement, l’adresse a alors fui les troupes de Billy Donovan. Ils ne vont inscrire que quatre shoots à 3-pts du reste de la rencontre…

Les Hawks reviennent en s’imposant sous le panier puis, dans le « money time », ils frappent de loin. Bogdan Bogdanovic donne l’avantage derrière l’arc à moins de deux minutes de la fin, avant une perte de balle de DeMar DeRozan. Trae Young ajoute deux paniers primés en une minute et plonge Chicago dans une petite crise, avec une troisième défaite de suite.

Hawks / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Gallinari 30 4/10 1/5 2/2 1 4 5 0 1 1 0 0 -5 11 11 D. Hunter 36 7/13 2/4 2/4 2 1 3 1 1 1 1 0 +19 18 14 C. Capela 33 5/5 0/0 2/2 2 9 11 3 2 0 0 0 +19 12 26 T. Young 38 11/18 7/9 10/10 0 3 3 13 1 1 3 0 +13 39 46 K. Huerter 33 7/13 2/6 1/2 0 2 2 2 4 1 0 1 +22 17 16 G. Dieng 15 2/4 2/4 0/0 0 2 2 2 3 1 0 0 -13 6 9 L. Williams 12 1/4 0/1 1/2 0 0 0 1 0 1 1 0 -6 3 0 B. Bogdanovic 31 5/13 4/10 6/6 1 3 4 2 3 0 0 2 -2 20 20 D. Wright 14 2/4 0/1 0/0 2 1 3 2 0 1 0 0 -17 4 8 Total 44/84 18/40 24/28 8 25 33 26 15 7 5 3 130 Bulls / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 39 10/20 0/1 2/2 1 6 7 8 6 2 4 0 -8 22 25 J. Green 21 3/7 2/3 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -17 8 5 N. Vucevic 36 10/17 1/4 0/0 2 9 11 5 4 0 2 0 -19 21 28 Z. LaVine 34 8/14 4/7 2/2 0 3 3 7 3 0 4 1 -17 22 23 A. Dosunmu 36 7/10 1/1 0/0 0 0 0 4 2 1 1 1 -15 15 17 D. Jones Jr. 13 2/5 0/2 0/1 0 1 1 0 1 0 0 0 +18 4 1 T. Brown Jr. 15 3/3 3/3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 +5 9 12 T. Thompson 21 3/4 0/0 2/2 1 4 5 1 0 1 1 0 +6 8 13 T. Bradley -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 C. White 27 6/8 3/5 0/0 0 1 1 5 1 0 0 0 +17 15 19 Total 52/88 14/26 6/7 5 27 32 30 19 5 13 2 124

San Antonio – Sacramento : 112-115

Pour leur premier match à domicile depuis un mois, les Spurs ont souffert. Menés de 19 points, ils parviennent néanmoins à recoller au score avec Lonnie Walker IV, Dejounte Murray et un 22-3 pour conclure le troisième quart-temps.

San Antonio est dans le match et dans les cinq dernières minutes, Dejounte Murray donne même l’avantage aux siens. Les Kings trouvent des ressources pour passer un 11-1, avec un 7/9 aux lancers-francs, et repoussent ainsi les Spurs. Troisième défaite d’affilée pour Gregg Popovich et ses joueurs.