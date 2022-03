Au tour de Toronto de tomber face à Detroit !

Detroit montre décidément de belles choses sur ces derniers matchs et a profité des absences du trio VanVleet-Anunoby-Young pour venir à bout de Toronto dans son antre de la Scotiabank Arena.

Les Pistons ont pris leurs distances dès la fin du premier quart-temps suite à un 12-2 conclu par les missiles de Jerami Grant et Cade Cunningham (18-28). Relégués à -12 en début de deuxième acte après deux nouveaux paniers de loin signés Rodney McGruder (22-34), les locaux ont fait le nécessaire pour revenir progressivement dans le match, notamment grâce à l’activité du trio Barnes-Siakam-Trent Jr. À 3-points au buzzer de la pause, ce dernier a ainsi ramené les Raptors à 3 longueurs (57-60).

Alors qu’ils pensaient peut-être que le plus dur était passé, les troupes de Nick Nurse ont à nouveau été malmenés par l’agressivité des Pistons. Cade Cunningham a montré la voie, et la paire Bey-Stewart a suivi, posant les bases d’un nouveau run pour Detroit, cette fois conclu par Jerami Grant et Hamidou Diallo pour porter l’écart à +18 (72-90) !

Avec l’énergie du désespoir et boosté par la deuxième faute technique de Nick Nurse, synonyme d’expulsion, Toronto a tout donné pour n’avoir aucun regret.

Chaque possession est devenue une bataille, et avec le soutien de son public, la franchise canadienne a bien essayé d’inverser la tendance au dernier moment, sans succès. Pascal Siakam et Precious Achiuwa sont repassés en mode guerriers. Il y a également eu ce petit coup de pouce sur le 3-points avec la planche de Scottie Barnes pour revenir à 94-98. Mais à moins de trois minutes de la fin, Detroit semblait toujours tenir le bon bout (96-104).

Le 3-points depuis le corner de Precious Achiuwa et le lay-up de Pascal Siakam ont permis aux locaux de maintenir le suspense. Mais à 105-106, Saddiq Bey a trouvé les ressources pour driver et passer un lay-up dans le trafic synonyme de victoire, 105-108, la dernière tentative à 3-points de Scottie Barnes ne trouvant pas le cercle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de Nick Nurse n’est pas passé loin. La rencontre était déjà chaude, les actions (et les fautes) rugueuses, et l’atmosphère rendue assourdissante par des fans déjà en mode « playoffs ». Mais Nick Nurse a choisi d’ajouter un peu d’huile sur le feu en finissant par péter un plomb devant le corps arbitral au point de récolter une deuxième technique alors que le score affichait 72-89 en faveur de Detroit. Les joueurs de Toronto ont su réagir en se prenant en main par la suite et en haussant surtout leur niveau en défense. Le coup n’est pas passé loin puisque Toronto avait le ballon en main pour égaliser lors de la dernière possession.

– Au bon souvenir de Dwane Casey. Le coach des Pistons s’est encore fait un malin plaisir à venir s’imposer sur les terres de ses anciens exploits. Premier coach de l’histoire à avoir été sélectionné au All-Star Game puis nommé coach de l’année avant d’être viré dans la foulée en 2018, le stratège des Pistons a sans doute savouré ce nouveau succès en terre canadienne à sa juste valeur, d’autant qu’il vient ponctuer une belle série de la part de son équipe qui reste sur quatre victoires en six matchs, soit un quart des succès obtenus par les Pistons cette saison ! À l’arrivée, c’est même un « sweep » pour Detroit face à Toronto cette saison…

TOPS/FLOPS

✅ Saddiq Bey. Déjà impressionnant de sang-froid lors de la fin de match au couteau remportée à Charlotte, l’ailier a encore brillé en signant 23 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Il a surtout inscrit le panier de la gagne d’un lay-up improbable qui a contraint Toronto à l’exploit pour arracher une égalisation. Pratiquement irréprochables en défense dans le dernier acte, les intérieurs des Raptors se demandent encore par où le ballon a bien pu passer…

✅ Cade Cunningham. Le rookie aussi s’est offert quelques actions décisives et signe un double-double à 22 points, 12 rebonds mais aussi 5 passes décisives, avec, pour ne rien gâcher, la victoire pour valider le tout, sans oublier un joli 4/9 de loin, lui qui a encore du mal à régler la mire de loin.

✅⛔ Precious Achiuwa. Devenu un pendant intéressant à Pascal Siakam qui a brillé par son efficacité (28 points à 10/15 au tir), Precious Achiuwa a alterné le bon et le moins bon. Ses 18 points et 7 rebonds ont en effet été entachés par trois lancers importants manqués dans le money-time. Trois lancers qui auraient pu tout changer !

⛔ Gary Trent Jr. L’adresse extérieure semble reposer un peu trop sur ses épaules en l’absence de Fred VanVleet. Et cette nuit, l’ancien joueur de Portland s’est un peu brûlé les ailes en plus de s’entêter à shooter, terminant avec un hideux 4/23 au tir dont 3/15 derrière l’arc.

LA SUITE

Toronto (34-28) : les Raptors enchaînent dès ce soir face à Orlando à la maison

Detroit (16-47) : les Pistons seront eux-aussi en « back-to-back » ce soir à l’occasion de la réception d’Indiana