Luka Doncic et les Mavericks assomment encore les Warriors !

Victime du hold-up des Mavs dimanche, les Warriors, qui ont compté jusqu’à 17 points de retard en troisième quart temps, ont eu l’opportunité de prendre leur revanche grâce à un coup de chaud du rookie Moses Moody, mais Spencer Dinwiddie et Luka Doncic ont terminé le boulot dans le money time. C’est la troisième défaite de suite pour Golden State.

Malgré le retour de Klay Thompson, les Warriors courent de nouveau après le score dès le début du match. Luka Doncic prend feu et marque 19 des 38 points de son équipe en premier quart temps (38-27). Le réveil de Stephen Curry et l’agressivité de Jordan Poole et d’Andrew Wiggins stoppent momentanément l’hémorragie mais quatre ballons perdus relancent Dallas. Après Luka Doncic, c’est Dorian Finney-Smith qui allume la mèche. Il fait 3 sur 3 à 3-points, et les Mavs rentrent aux vestiaires à +14 (68-54).

Dos au mur, les Warriors s’en remettent alors à Klay Thompson. En difficulté jusque-là, le Splash Brother marque huit points de suite et les Warriors passent un 12-2 à leur adversaire (73-66). Golden State termine le troisième quart temps à plus de 70% de réussite aux tirs mais Dallas les garde toutefois à distance grâce à l’incontournable Luka Doncic, bien épaulé par Reggie Bullock (99-91). Les Dubs confirment leur bon momentum en revenant à égalité grâce à deux tirs primés de suite de Moses Moody (104-104). Le rookie marque alors treize points de suite, bénéficiant des prises à deux, et parfois à trois de la défense texane sur Stephen Curry.

Malheureusement pour les Warriors, cet effort ne sera pas suffisant. Comme dimanche, c’est Spencer Dinwiddie, secondé par Doncic, qui a été décisif en fin de match pour mettre les Mavs devant. Ses 7 points dans les cinq dernière minutes lancent un 11-4 qui donnent à Dallas leur deuxième victoire face aux Warriors en l’espace de cinq jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic domine la défense des Warriors. Comme Karl-Anthony Towns mardi, Luka Doncic s’est amusé face à la défense de Golden State. Il a trouvé son rythme dès les premières minutes du match et aucun Warrior n’a pu le ralentir. Même si le Slovène a perdu six ballons, c’est lui qui a dicté le tempo du match, gardant la défense adverse sur ses talons pendant toute la rencontre. Si Golden State a haussé son intensité défensive en dernier quart-temps, après avoir encaissé plus de 30 points lors des trois premières périodes, Luka Doncic a tout de même fini fort pour assurer la victoire de son équipe.

– Le réveil de Jordan Poole et d’Andrew Wiggins. Deuxième et troisième meilleur marqueurs des Warriors avant le retour de Klay Thompson, Poole et Wiggins ont été beaucoup moins en vue lors du mois de février. Poole, qui n’avait pas dépassé la barre des vingt points depuis le 1er février, a enfin retrouvé de l’agressivité et de l’efficacité. Wiggins, qui n’a lui pas dépassé la barre des vingt points depuis le 31 janvier, a lui aussi montré plus d’envie en attaque et de vigueur en défense même s’il n’a rien pu faire face à Luka « Magic ». Steve Kerr a toutefois dû apprécier le sursaut de ses deux joueurs.

– Aucun tir tenté, aucun lancer-franc pour Stephen Curry en 4e quart temps. Avec les Warriors espérant réaliser le hold-up en dernier quart temps, Stephen Curry a joué l’intégralité des douze dernières minutes, une rareté importante à signaler. La star des Warriors est cependant resté muet. Pourquoi ? Tout d’abord, la stratégie défensive des Mavs a opté pour une approche qu’on pourrait décrire du « Tout Sauf Curry ». Ils ont en effet fait prise à deux, voir parfois à trois, systématique sur le meneur adverse pour le forcer à lâcher la balle et Curry a pris ce que la défense lui a donné. Il a certes terminé le quart-temps avec cinq passes décisives mais il parait inconcevable qu’il ne prenne aucun tir et/ou que Steve Kerr et son staff ne fasse pas tout leur possible pour le mettre en position de faire la différence. C’était seulement la troisième fois de sa carrière que Stephen Curry ne prend aucun tir lors de la dernière période.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Avec 41 points, 10 rebonds, et 9 passes, Luka Doncic a fêté son titre de meilleur joueur de mois de février dans la conférence Ouest comme il se doit.

✅ Dorian Finney-Smith. Comme dimanche, son adresse (18 points, 4 /5 à trois points) et sa défense ont été déterminante pour offrir la victoire à son équipe.

✅ Spencer Dinwiddie. Le sixième homme de Dallas a marqué 7 de ses 17 points lors des six dernières minutes pour repousser le dernier assaut des Warriors. Il a également délivré 7 passes décisives.

✅ Jordan Poole. Avec 23 points à 8 sur 12 aux tirs, il a été l’un des meilleurs Warriors cette nuit. Peut-il enchainer ou est-ce que son manque de régularité continuera lors du mois du mars ?

✅ Moses Moody. Le rookie a marqué les esprits, dont celui de Steve Kerr, en marquant 13 points de suite en dernier quart-temps et amenant un intensité défensive intéressante.

⛔ Klay Thompson. De retour après avoir raté les deux derniers matchs, Klay Thompson est passé au travers à l’exception de cinq minutes en début de deuxième mi-temps. Il a terminé avec 16 points mais à 6 sur 17 aux tirs.

⛔ Stephen Curry. Le double MVP a été bon pendant trois quart temps et termine le match avec une ligne de stats pleine (21 points, à 8/15 aux tirs, 9 passes, 5 rebonds), mais sa discrétion en dernier quart-temps est problématique.

LA SUITE

Golden State (43-19) : les Warriors enchainent à Los Angeles samedi pour faire face aux Lakers

Dallas (37-25) : les Mavs reçoivent les Kings samedi