Malgré 26 points et 8 rebonds de LeBron James, voire 17 points et 8 rebonds de Russell Westbrook, les Lakers n’ont pas réussi à tenir le rythme des Clippers (132-111).

Revenus à -3 seulement à la mi-temps grâce à une fin de deuxième quart-temps en boulet de canon sur un 14-0, avec notamment deux alley-oops de suite qui ont fait hurler la Crypto.com Arena, les Lakers se sont effondrés en deuxième mi-temps, encaissant pour le coup un 23-0 qui va sceller le sort du match !

Auteur de 12 de ses 36 points en dernier quart, Reggie Jackson a été le grand artisan de la victoire des Clippers, bien aidé par Ivica Zubac (19 points, 9 rebonds) et 14 points de Marcus Morris. Les Clippers engrangent ainsi une 7e victoire sur leurs 8 derniers matchs, à l’opposé des Lakers sur 7 défaites en 8 matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 14-0 et puis plus rien. Après un premier quart synonyme de round d’observation, sans trop de pression défensive ni d’écart pour l’une ou l’autre équipe, ce sont les Clippers qui ont frappé les premiers en deuxième quart, creusant un premier écart à +14 grâce à l’adresse cumulée de Robert Covington et Reggie Jackson. Mais les Lakers ont répondu présent avec Westbrook qui attaque Zubac, puis James, avant deux alley-oops massifs, le premier pour Westbrook et le second pour Monk qui plante un coup de hache ! Ce 14-0, avec la manière, voyait les Lakers revenir à -3 à la mi-temps et rouler des mécaniques, mais pas pour bien longtemps…

– Les Clippers font l’écart en 3e quart. Car, dès le retour des vestiaires en effet, les Clippers vont remettre la main sur le match, avec Zubac qui se paye deux dunks tout seul en jouant la carotte en contre-attaque. Et un 23-0 va s’ensuivre avec des Lakers de nouveau sans solution, et toujours aussi empruntés collectivement ! Plus tard dans la période, le décompte sera à 37-10 en faveur de Clippers de nouveau sereins sur leur parquet.

– Les Clippers sweepent les Lakers ! Éternellement considérée comme la ville des Lakers, Los Angeles est pourtant, dans les faits, la ville des Clippers cette saison. La troupe de Ty Lue enchaîne effectivement un 7e succès de rang face à son rival de LA, soit autant de victoires depuis l’arrivée de leur nouveau coach. Balayés par les Clippers qui en sont à 7 victoires sur leurs 8 derniers matchs, les Lakers sont sur la dynamique diamétralement opposée, avec 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs, et 4 revers de rang !

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Jackson. Ce derby de LA, sous les spotlights et avec une poignée de stars au premier rang, était un match pour Reggie Jackson, et ce dernier ne s’est pas fait prier pour y briller. Face à son ancien coéquipier (et ennemi intime) du Thunder, Russell Westbrook, il a mis les bouchées doubles, auteur de 12 de ses 36 points (record de saison) en dernier quart. Surmotivé par plusieurs petites anicroches avec Russell Westbrook, Reggie Jackson a fait le show avec 36 points, 9 passes, 8 rebonds et 2 interceptions. Son +44 au +/- est finalement un sacré pied de nez à son ancien rival.

✅ Ivica Zubac. Dans un récent Top 10, il s’était illustré avec deux gros contres magistraux face aux Rockets, et deux double-doubles, et Ivica Zubac a continué sur cette lancée hier soir. S’il manque un troisième double-double consécutif pour un rebond, le Croate (19 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres) a encore été essentiel dans la peinture. Son duel face à Dwight Howard (2 points, 1 rebonds) a été totalement à son avantage, avec un +34 au +/- qui confirme sa domination.

✅ Wayne Ellington. Avec 12 points en 12 minutes, et ce à 5/5 aux tirs, Wayne Ellington a finalement été le meilleur Laker hier soir.

⛔ L’énergie collective des Lakers. La saison avance, la place des Lakers en playoffs est de plus en plus menacée, mais l’énergie collective est encore défaillante. Même sans Anthony Davis, ça parait fou que la troupe de Frank Vogel n’arrive pas à être plus énergique et motivée pendant tout un match.

LA 900E DE NICOLAS BATUM

C’était le 900e match NBA de Nicolas Batum, avec dans le détail 481 rencontres jouées avec Portland, 308 avec Charlotte et 111 avec les Clippers.

LA SUITE

LA Clippers (34-31) : réception des Knicks dans la nuit de dimanche à lundi.

LA Lakers (27-35) : réception des Warriors dans la nuit de samedi à dimanche.