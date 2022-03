Le Heat gâche le retour de Kevin Durant

Pour le retour aux affaires de Kevin Durant, qui retrouvait le cinq majeur après 21 matches d’absence, les Nets avaient fort à faire, avec la réception du Heat, leader de l’Est. Vaincus par les Bucks la veille, au terme d’un « comeback » épatant en fin de match, les hommes de Erik Spoelstra débarquaient au Barclays Center avec l’envie de se racheter.

Mais c’est pourtant Brooklyn qui livre la meilleure entame, en prenant 13 points d’avance (26-13) au bout de seulement 8 minutes dans le premier quart-temps. De retour comme s’il n’était jamais parti, Kevin Durant inscrit 9 points en 9 minutes, et les Nets, qui convertissent 14 de leurs 26 tirs, pointent à +12 après les 12 premières minutes (35-23).

La suite de la première mi-temps voit le rapport de force s’équilibrer légèrement entre les deux formations, tout en restant bien en faveur des pensionnaires du Barclays Center. Car malgré le chantier de Bam Adebayo et Tyler Herro côté Heat (35 points à eux deux en première mi-temps), « KD » continue de noircir la feuille de stats (17 points à la mi-temps), et les Nets affichent surtout une adresse insolente derrière l’arc (9/18 à la mi-temps). À la pause, Brooklyn demeure en tête (67-60).

Mais en deuxième mi-temps, les Nets perdent peu à peu le contrôle. En panne d’adresse (6/21 durant le troisième quart-temps), ils assistent, impuissants, au retour du Heat, qui après seulement 8 minutes dans le troisième acte pointe à +7 après avoir collé un 21-7 aux Nets (81-74) ! C’est Bam Adebayo (25 points, 7 rebonds et 6 passes après trois quart-temps) qui est l’homme fort de la troupe de Floride durant ce « run », bien épaulé par un très bon Max Strus et un excellent Caleb Martin.

À l’entame du dernier quart-temps, c’est Tyler Herro, discret au retour des vestiaires après une très bonne première mi-temps, qui appuie sur l’accélérateur. L’arrière inscrit 11 points dans le seul quatrième quart-temps et voilà le Heat à +12 (109-97) à un peu plus de cinq minutes du buzzer final.

Les Nets enclenchent alors un ultime assaut et réduisent l’écart (109-107), sous l’impulsion de Kevin Durant et Bruce Brown. Le Barclays Center se met à croire sérieusement au comeback… jusqu’à ce que Bam Adebayo n’éteigne la lumière. Le pivot All-Star inscrit un panier décisif, en déséquilibre, et fait repasser l’écart à +4. Les espoirs de victoire de Brooklyn s’envolent, et les Nets tombent avec les honneurs pour le retour de « Durantula ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler Herro est en feu. Le favori pour le trophée du sixième homme de l’année a signé un cinquième match consécutif à plus de 20 points (27 points à 8/19, 4 rebonds et 8 passes). Maladroit derrière l’arc (1/5), il a compensé par un sans-faute sur la ligne des lancers-francs (10/10), preuve d’une agressivité constante vers le cercle, et ses 8 passes décisives attestent d’un bon équilibre dans sa prise de décisions.

– Kevin Durant va très bien. Malgré une absence d’un mois et demi (21 matches), l’ailier de Brooklyn n’a montré aucun signe de rouille. Bien au contraire, il était sans conteste le meilleur joueur de sa formation sur le parquet cette nuit. Toujours aussi facile en attaque (31 points à 10/21, 9/9 aux lancers-francs), il a également contribué dans les autres domaines, comme à son habitude (4 rebonds et 4 passes). Malgré la défaite, les Nets peuvent aborder la suite avec sérénité : maintenant que « KD » est de retour (et qu’il est toujours aussi bon), la quête d’un ticket pour le Top 6 est encore d’actualité.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro et Kevin Durant, évidemment. Bien que déjà évoqués ci-dessus, l’arrière du Heat et l’ailier des Nets font évidemment partie des grandes satisfactions de cette rencontre.

✅ Bam Adebayo. Le pivot du Heat n’est pas venu au Barclays Center pour enfiler des perles : en « seulement » 33 minutes, il a compilé 30 points (12/15), 11 rebonds, 6 passes et 2 interceptions ! Puisque le Heat a gagné, et qu’il a été important en fin de match, on lui pardonnera facilement ses 4 ballons perdus.

✅ Caleb Martin. Bien qu’il soit sorti du banc, l’ancien Hornet a joué un match de titulaire : 37 minutes de jeu, dont des passages importants dans le « money-time », pour une performance complète : 22 points (8/11), 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Dans un style très « à la Heat », sans fioriture et dur au mal, l’ailier s’est fait sa place dans la rotation de son coach Erik Spoesltra.

⛔ Seth Curry. Le frère de Stephen est passé à côté de son match. Il termine avec 8 points (3/10), malgré 35 minutes passées sur le parquet, et a déçu par une sélection de tirs à revoir. Bien défendu par les arrières du Heat, Max Strus et Gabe Vincent en tête, il est également totalement sorti de son match dans le troisième quart-temps, lorsqu’il a écopé d’une faute technique. Un match à oublier.

LA SUITE

Brooklyn (32-32) : déplacement à Boston dimanche

Miami (42-22) : réception des 76ers samedi