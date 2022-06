Autoritaires, les Celtics calment les Grizzlies

On n’arrête plus les Celtics, désormais victorieux de 13 de leurs 15 derniers matchs, en comptant ce joli succès obtenu au sein du TD Garden, contre les Grizzlies (120-107) !

Sous l’impulsion de Jayson Tatum (37 points, 6 rebonds et 5 passes), superbement épaulé par Al Horford (21 points, 15 rebonds et 5 passes), Boston a ainsi fait la course en tête quasiment toute la rencontre. S’appuyant en grande partie sur une défense toujours aussi étouffante, pour éteindre le Memphis de Ja Morant (38 points et 7 passes, mais à 13/29 aux tirs et 4/12 à 3-pts).

Malgré les blessures qui touchent (ou ont touché) Jaylen Brown, Derrick White et Aaron Nesmith, la franchise du Massachusetts est encore parvenue à livrer une prestation autoritaire cette nuit, de manière à déloger les Cavaliers de la 5e place de la conférence Est. Ce qui signifie que le Top 4 n’est maintenant plus très loin…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Boston a donné le ton en défense. Dans l’ensemble, les Celtics n’ont pas été inquiétés de la soirée. Et ils peuvent remercier leur défense, comme souvent en place, très rapidement. Ja Morant, Desmond Bane ou encore Tyus Jones peuvent en témoigner, eux qui ont longtemps enchaîné les briques en première mi-temps. Les bonnes dispositions défensives des hommes d’Ime Udoka ont d’ailleurs nourri leur attaque puisque, collectivement, ce fut une fois de plus agréable à observer, avec les nombreux caviars de Marcus Smart. Finalement, seuls les ballons perdus de Boston auront permis à Memphis d’espérer un peu trop longtemps.

— La belle soirée d’anniversaire de Jayson Tatum. Le soir de ses 24 ans, l’ailier des Celtics a assuré dans son rôle de leader d’attaque des C’s, inscrivant notamment 21 points dans le seul quatrième quart-temps. Un coup de chaud bienvenu pour ne pas laisser les Grizzlies espérer trop longtemps dans le dernier acte, eux qui tentaient de recoller au score sous l’impulsion de Ja Morant, puis Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane. Mais, parfaitement épaulé par Al Horford, « Taco Jay » a tenu la baraque, grâce à ses réussites à 3-pts, à mi-distance et dans la peinture. Sans forcer, c’est ainsi tout son arsenal offensif qui y est passé aujourd’hui.

— Même bien défendu, Ja Morant marque ses points. Au regard de son démarrage catastrophique (0/6 aux tirs) et de sa première mi-temps ratée (8 points, à 3/14 aux tirs, mais un nouvel « highlight » délicieux), c’est déjà assez fou de voir le meneur des Grizzlies terminer à 38 points, après en avoir planté 46 puis 52. D’abord étouffé par les des Celtics, Ja Morant a ensuite peu à peu pris la mesure de Marcus Smart et Derrick White, marquant 16 puis 14 points dans les deux derniers quarts-temps, entre lancers, 3-pts et paniers dans la peinture. Un réveil cependant trop tardif, même s’il a forcé Boston à devoir tuer le match.

LES TOPS/FLOPS

✅ Al Horford. Si Robert Williams et Grant Williams ont aussi fait du très bon boulot dans la raquette des Celtics, aucun d’eux n’a été plus précieux que « Big Al ». En bon leader du vestiaire, le capitaine de la défense celte était absolument partout. À tel point qu’il a semblé retrouver une seconde jeunesse. Et Horford n’a pas mis bien longtemps avant de rentrer dans son match, grattant plusieurs rebonds offensifs pour mettre les C’s aux commandes, en plus de planter quelques paniers, de loin comme de près. Complet, entre scoring, rebond et création, il a été le parfait lieutenant de Jayson Tatum. Notamment dans le dernier acte…

✅ Jaren Jackson Jr. Si Ja Morant a retrouvé ses esprits en deuxième mi-temps, n’oublions pas que c’est l’ailier-fort de 22 ans qui a été le plus régulier côté Grizzlies, aujourd’hui. Avec ses 20 points et 7 rebonds, à 9/18 aux tirs, « JJJ » a été plutôt propre, se rapprochant pour une fois du cercle pour inscrire ses points, car son shoot extérieur n’était pas vraiment réglé (1/5 à 3-pts). Avec Steven Adams, Jackson Jr. a également été précieux pour gratter quelques rebonds offensifs bienvenus dans cette partie. Solide, sa bonne performance n’a malheureusement pas été récompensée par une victoire.

⛔ Les shooteurs de Memphis. La seconde période leur a, certes, permis de rectifier le tir (9/19 à 3-pts), mais c’est leur première mi-temps affreuse qui a surtout plombé les Grizzlies, cette nuit. Avec leur horrible 4/21 derrière l’arc, les hommes de Taylor Jenkins ont pour le moins arrosé de loin, lors des 24 premières minutes de jeu. Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, Tyus Jones, De’Anthony Melton… Ce fut particulièrement moche à voir parfois et, malgré plusieurs belles positions de shoot, les joueurs du Tennessee ne réussissaient à rien dans le domaine. Au point de finir à 13/40 à 3-pts (contre 16/37 pour Boston).

⛔ La blessure d’Aaron Nesmith. Décidément, Boston n’est pas verni. Après Jaylen Brown mardi soir, c’est effectivement au tour de son remplaçant dans le cinq de départ celte de devoir abandonner ses coéquipiers, pour cause d’entorse à la cheville. Une blessure survenue très tôt dans le match, au bout de cinq petites minutes de jeu, qui a valu à Nesmith de ne pas revenir de toute la soirée. Contraignant Ime Udoka à encore plus se reposer sur ses titulaires, sans son habituelle rotation à l’aile…

LA SUITE

Boston (38-27) : réception de Brooklyn, dimanche soir (19h00).

Memphis (43-21) : réception d’Orlando, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).