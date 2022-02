NCAA – Duke pulvérise North Carolina !

C’est la plus grande rivalité de l’histoire du basket universitaire américain, et même peut-être du sport américain de manière générale. Malheureusement, le suspense n’était pas à la hauteur ce 101e match entre Duke et North Carolina sous l’ère « Coach K », son dernier en carrière à Chapel Hill. L’affiche a en effet rapidement viré au cauchemar pour les Tar Heels, sévèrement dominés sur leur parquet.

Menés de 23 points (31-8 !) en milieu de première mi-temps, les hommes de Hubert Davis étaient tout de même parvenus à redresser la barre pour revenir à un miraculeux -11 (39-28) à la pause.

Mais aucun espoir de comeback en vue puisque les Blue Devils ont appuyé sur l’accélérateur dès l’entame. Par un 10-0 pour entamer la deuxième période, ils ont porté leur avance à +21 (49-28). Le reste de la rencontre sera un long « garbage time » et au terme d’une deuxième mi-temps prolifique en attaque (48 points marqués), Duke s’impose de 20 points (87-67) à Chapel Hill, sous l’impulsion des 27 points d’un excellent AJ Griffin.

Kansas écrase Baylor !

Ce choc de la conférence Big 12 s’est soldé par un « blowout » : une victoire de 24 points des Jayhawks sur leur parquet, quelques jours après la gifle reçue face à Kentucky. Largement en tête à la mi-temps (39-21), Kansas a tranquillement géré la deuxième période (l’écart est monté à +34 !) et signé un succès autoritaire face aux tenants du titre.

Christian Braun a livré un double-double conséquent (18 points et 10 rebonds) tandis que Ochai Agbaji échoue lui à un rebond d’un double-double similaire (18 points et 9 rebonds).

« Je nous ai trouvés plutôt très solides » appréciait Bill Self. « On les a dominés aux rebonds, et notre défense, notamment sur leurs écrans, était excellente. C’était une superbe sortie collective. »

Coup d’arrêt pour UCLA

Les Bruins essuient deux défaites de suite, la première face à Arizona (76-66) et la seconde après une triple prolongation face à Arizona State (87-84), un énorme « upset » puisque les Sun Devils présentaient un bilan de 7-12 avant la rencontre.

« J’ai joué de nombreux matchs dans des atmosphères délirantes, mais battre la troisième équipe du pays, je ne pense pas avoir connu mieux » savourait l’arrière Marreon Jackson, meilleur marquer d’Arizona State avec 24 points.

Auburn frôle la catastrophe

Leader du Top 25 de l’AP, Auburn a dû s’employer pour venir à bout de la modeste équipe de Georgia (74-72).

Confortablement en tête à la mi-temps (42-30), les Tigers ont ensuite baissé leur garde après la pause, ouvrant la porte à un « comeback » des Bulldogs. Finalement, c’est le « sophomore » Wendell Green, auteur de 19 points, qui inscrit le « lay-up » de la gagne à 4 secondes du buzzer. Auburn s’est fait peur, mais Auburn demeure bien invaincu en conférence (10 victoires en autant de matches).

« On est une équipe de ‘winners’, peu importe les circonstances du match, on gagne » déclarait le héros de la soirée. « On a des grands joueurs qui réalisent des actions décisives. »

« Wendell est un ‘winner’. Je jouerais le sort d’un match dans ses mains tous les jours. » concluait son coach Bruce Pearl.